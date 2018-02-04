В Гомеле от Сожской до Госпитальной будет продлено закрытие движения

  • 04 февраля 2018, 11:25
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В связи с производством работ в Гомеле закрыто движение транспорта по улице Волотовской на участке от улицы Сожской до улицы Госпитальной.

Это ограничение будет действовать с 15.00 31 января до 15.00 28 февраля 2018 года.

Водителям при составлении маршрута движения необходимо учитывать этот факт и быть внимательными.


Гомельские ведомости
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