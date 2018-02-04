В Гомеле пройдут кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018»

В городе над Сожем пройдут кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018». Об этом сообщили в Гомельском филиале студии моды Сергея Нагорного.

Организаторы ждут парней в возрасте от 18 лет и ростом от 180 сантиметров в Городском центре культуры 16 февраля с 18.00 до 19.00 и 18 февраля с 15.00 до 16.00. У претендентов на выход в финал конкурса жюри будет оценивать не только внешние данные, умение держаться на сцене и отвечать на каверзные вопросы, но и могут попросить продемонстрировать вокальные данные.

Финал конкурса «Мистер Гомель-2018» состоится 22 апреля. Он пройдёт под темой «Мир мужчин».