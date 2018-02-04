Отец умершего в роддоме ребёнка вышел на пикет

Сегодня в Гомеле на пикет вышел Сергей Башмур, отец маленького Миши, умершего в роддоме 28 июня 2017 года, который уже долгое время пытается узнать по какой причине скончался его сын. Родители обращались в разные инстанции, требуя провести разбирательство.

Последней каплей стал отказ Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Смерть установлена, а виновных нет — именно это заставило Сергея пойти на крайние меры, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.





Летом прошлого года в Гомельском областном роддоме, на шестой день умер новорожденный сын Сергея и Татьяны. Врачебное заключение — неопределённая внутриутробная инфекция. Родители потребовали разбирательств. По результатам экспертизы следственный комитет не нашел основания для продления расследования и возбуждения уголовного дела. Сергей подавал заявление в Гомельский городской исполнительный комитет на проведение одиночного пикета. Однако ему пришёл отрицательный ответ.





Сегодня он вышел с целью рассказать людям о своей проблеме и о бездействии городских властей. Вместе с неравнодушными людьми Сергей хочет добиться открытости и гласности в медицине.









— Я лично столкнулся с тем, что доказать вину со стороны медиков практически невозможно. Следствия по расследованию дел, связанных с медицинскими случаями подобно моему, практически нет. Следователь собирает информацию, опрашивая тех медработников, которые имели причастность к лечебному процессу, где все в один голос указывают — делали всё согласно протоколу. Изымается вся документация, в которой всё уже грамотно написано. Я хочу знать с самого начала, что происходит с ребёнком, когда его отрывают от груди матери, какие прививки ему делают, должным ли образом следят за здоровьем новорождённого.





Пока Сергей получает только отписки. До сих пор никто не может объяснить ему, откуда взялась внутриутробная инфекция и кто виновен в смерти сына.

— Я не намерен сидеть на месте. Хочу, чтобы городские власти навели порядок в родильных домах, больницах, поликлиниках. Почему такое отношение к нам, к простым людям? Почему вместо оказания психологической помощи моей жене, выписали на все четыре стороны без рекомендаций? Я который месяц пытаюсь добиться правды, узнать, от чего же конкретно скончался мой ребёнок и как это предотвратить в дальнейшем. Но врачи по-прежнему не могут чётко поставить диагноз. Если с такими проблемами не разобраться сейчас, то любой сможет оказаться на нашем месте, — говорит Сергей своим слушателям. — Я написал в следственный комитет о возобновлении проверки по нашему делу. Жду ответ. Если мне откажут, то буду идти дальше. Хочу, чтобы руководство нашей страны меня услышало и наконец-то навело порядок в нашем регионе, так как местные чиновники не в состоянии этого сделать».











