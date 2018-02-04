Как возвести дом и жить в нём, если нет ни сетей, ни коммуникаций? Ответ на этот вопрос уже несколько лет ищут жители нового микрорайона на окраине Гомеля. Сотни людей построили жильё, но новоселье вынуждены откладывать. Они продолжают снимать жильё, жить у родственников. Максим Вечерков разбирался в ситуации.

Алексей получил земельный участок ещё шесть лет назад. Построил просторный двухэтажный дом, сделал ремонт, установил окна и двери, даже покрасил фасад — заходи и живи. На этом всё и остановилось. В районе до сих пор нет ни света, ни воды, ни газа, ни канализации. Такое жильё пришлось закрыть, а новоселье отложить на неопределённый срок. Сам вместе с женой и детьми живёт у родителей.

Алексей Прищепов, житель г. Гомеля: «Я не могу отапливать свой дом. Если я не буду отапливать, то у меня просто всё придёт в негодность».

В такой же ситуации оказались и соседи. Это ещё около тысячи участков, где уже стоят дома, но нет необходимой для жизни инженерной инфраструктуры. Истории как под копирку: когда-то получали землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, брали кредит на строительство, вкладывали собственные деньги, но, по сути, говорят, попали в капкан.

Павел Борисенко, житель г. Гомеля: «Я за эти деньги уже мог бы купить себе отдельный участок, построиться, жил бы. Ситуация безвыходная: деньги потрачены, а жить я там не могу».

Ольга Сухаричева, житель г. Гомеля: «По кредитному договору я должна была в течение трёх лет построить дом и сдать его в эксплуатацию. В прошлом году у меня этот срок истёк, я пыталась сдать дом в эксплуатацию, мне отказали в связи с тем, что у меня нет центрального водопровода и канализации. Живём в съёмном жилье с мужем и тремя детьми».

Гомельский район усадебной застройки Романовичи задумывался как престижный посёлок в черте города: удобное расположение, свежий воздух, огромная территория под застройку. Вся необходимая инфраструктура должна была появиться здесь вместе с домами. На деле опоздали на годы, смогли благоустроить лишь половину участков. Деньги нужны немалые, прокладывать сети приходится по мере поступления средств.

Владимир Сеноженский, директор управления капитального строительства г. Гомеля: «Вы же понимаете, что мы работаем в рамках выделенного финансирования. Если, скажем так, нам будет выделено в этом году дополнительное финансирование, мы готовы будем выполнить Романовичи-2 и положить все сети».

Местные власти уверяют, что не оставят людей с проблемой один на один. В этом году микрорайону выделят 4,5 миллиона рублей на инфраструктуру. Этих денег хватит на строительство коммуникаций в четырёх жилых секторах. Закончить обещают к октябрю. Что будет с оставшимися двумя (около 300 домов), неизвестно.

Сергей Бакеров, житель г. Гомеля: «Конечно, нас обманули. Когда мы выбирали участок, нам показывали красивую карту, что у нас будут дороги, магазины, инфраструктура. Мы отказались от квартиры, переписали заявление, чтобы нам выделили земельный участок в черте города. Что мы имеем в итоге?»

Если регион не справится с проблемой, не исключено, что вырабатывать оптимальную схему действий придётся на республиканском уровне. Жители Романовичей уже написали коллективное обращение в Администрацию Президента и получили ответ. Их вопрос уже на контроле.