Фотофакт: ночью дерево упало на машины, повреждено примерно 5 авто

  • 04 февраля 2018, 10:13
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Сегодня ночью Гомель замело снегом. Не все деревья стойко справились с погодными сюрпризами. В Железнодорожном районе довольно внушительных размеров дерево упало на автомобили.

Инцидент произошел в Гомеле по улице Маневича, во дворе дома № 22. По словам читателей «Сильных Новостей», дерево повредило примерно пять машин. Люди, к счастью, не пострадали.



Фото — Зміцер Бекарэвіч


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