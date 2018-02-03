Страшная авария на Луначарского. Есть пострадавшие — фото

На автомобильной дороге, недалеко от Красного Маяка произошла страшная авария с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщают очевидцы, в аварии могла пострадать беременная женщина. По предварительной информации «Сильных Новостей», в ДТП есть серьезно пострадавшие, по некоторым данным, могут быть и погибшие.

Официальной информации от ГАИ пока не поступало.





















Фото – Елена Дроздова, «Это Гомель, детка!».

