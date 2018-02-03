«Рассылал мои интимные фото и угрожал моей жизни»: истории девушек, которые пережили преследование

«Мы вместе до гроба!». Эта фраза звучит весьма романтично в фильмах, но в реальной жизни это может быть страшно. Мы поговорили с несколькими жертвами сталкинга (навязчивого преследования) и с психологом, чтобы понять, где грань между страстной влюбленностью и настоящей опасностью. А главное: как защититься от нежелательного внимания и вторжения в свою жизнь?

Анастасия: «Бывший преследовал меня еще 1,5 года после расставания»

— В 11 классе на уроке информатики я заметила молодого парня, который совсем не был похож на ученика. Несколько уроков подряд он очень пристально меня рассматривал, а потом я выяснила, что это новый школьный программист. Постепенно у нас завязались отношения, но нам приходилось скрывать их, чтобы в школе об этом никто не знал. Затем выпускной, университет, все было хорошо, мы начали жить вместе.

Но постепенно пошли разногласия: тотальный контроль со стороны его мамы, его нежелание помогать мне, ревность на пустом месте, его непонятные друзья и постоянные гулянки. В итоге мы разошлись, но через неделю после расставания он предложил просто встретиться и пообщаться как друзья.

Я согласилась, и прямо в кафе он сделал мне предложение. А я сказала твердо: «Нет!». Но все же не устояла перед его мольбами, и мы снова начали жить вместе. Снова начался конфетно-букетный период, но вскоре все вернулось к тому, из-за чего мы расстались.

Я постоянно вытаскивала его из каких-то передряг, помогала и поддерживала. Но в один прекрасный момент мы просто сели, поговорили, и я попросила его отпустить меня. Разрыв я, конечно, переживала мучительно. И согласилась остаться друзьями.

Ну я думала, что друзьями, а он, видимо, решил, что я таким образом даю ему надежду. Затем я стала встречаться с другим парнем, и тут пошло-поехало: звонки, письма с угрозами, попытки выяснить отношения, хотя между нами уже было все ясно, начал меня в чем-то обвинять, пытаться меня унизить.

Было очень обидно, он столько грязи на меня выливал, хотя я за время отношений с ним была ему полностью верна. Потом он начал рассылать мои личные фото в группы в соцсетях, атаковать меня телефонными звонками и чуть ли не на коленях просить меня вернуться к нему.

Был момент, когда мы случайно встретились в клубе, и он так напился, что толкнул меня на танцполе — и я упала. После этого случая жалость к нему как отрезало. Его преследования длились около 1,5 лет, он не мог смириться, что я больше не его и что у меня появились нормальные, здоровые отношения. Даже просил приглашения на мою свадьбу.

Но по иронии судьбы свадьба первой случилась у него. Спустя короткое время встреч со своей девушкой он сделал ей предложение.

При этом писать мне он не перестал. Даже недавно от него приходило какое-то дурацкое, пошлое сообщение, которое я просто проигнорировала. Я счастлива со своей семьей, рада своим отношениям с мужем, довольна своей жизнью в другой стране. Я нашла свое счастье, нашла того человека, которого пыталась вылепить из бывшего.





Дарья: «Заявление в милицию я не написала, о чем сейчас жалею»

— Дело было сразу после расставания. Сдуру вышла к нему по звонку и села в машину «поговорить». В итоге была похищена и увезена куда-то под Гомель. Недалеко, но все равно достаточно далеко от дома, а я без денег и телефона. Это была жесть! Но оказалось, что самая жесть была впереди. Он задавал какие-то странные вопросы о наших отношениях, если я не отвечала — бил. И если отвечала — тоже. Я тогда уже мысленно прощалась с жизнью. Но, слава Богу, он успокоился. И отвез меня к себе. Я была в ужасе, истерике, панике и поэтому не сильно соображала уже, что вообще происходит. Дома он меня обнял и уложил спать одну, утром я убежала.

Я еще долго не могла поверить в то, что это произошло со мной, и прийти в себя. Заявление в милицию я не написала, о чем сейчас жалею. Потому что он еще очень долго писал мне и «выносил мозг», угрожал. Я очень долго приходила в себя потом.

Ирина: «Этот человек чуть не лишил меня отношений с самыми близкими — мамой и любимым мужчиной»

— Еще на первом курсе я «сохла» по молодому преподавателю. И так уж вышло, что после окончания университета у нас завязалась переписка длиною в полгода. А еще через некоторое время начался роман. Вот только спустя полтора месяца я поняла, что это совсем не герой моего романа. Постепенно переводила отношения в ранг дружеских, но... недоперевела.

Если я не отвечала на звонки, он дежурил у моего подъезда. Это выяснилось в один из вечеров, когда я вышла из машины в другом конце города с молодым человеком, а он как бы случайно подъехал сзади и удивленно спросил: «А чего ты не отвечаешь на звонки?»

Молодой человек (сейчас мой жених) позже вспомнил, что эта машина не раз была у нас на хвосте. Этой историей дело не ограничилось.

Пока у меня завязывался новый роман, он готовил почву. Поздравлял мою маму (зная, как трепетно я к ней отношусь) с праздниками, говорил о любви и рассказывал, сколько готов для меня сделать. Чем дальше, тем сильнее мама верила ему и тем меньше любила моего нового молодого человека. Дошло до абсурда, чуть не закончившегося уголовным делом.

В один из дней мне позвонила мама и сказала, что дарит путевку на отдых. Мол, сестра нашла горящий тур, случайно совпавший с моим отпуском. Вылет через два дня. Все билеты уже куплены, мне остается только сесть в поезд и с ней встретиться (мы живем в разных городах).

Сюрприз ждал в поезде: вместо сестры меня ждал он.

Почему я тогда не вылетела из этого поезда — непонятно. Он убедил, что просто хотел сделать приятное, так как мама говорила, что я давно не отдыхала. Мол, дружеская поездка. Естественно, «дружба» закончилась в отеле, когда выяснилось, что у нас один номер с общей кроватью. Первую ночь я провела на улице, утром нашла гостиницу со свободным номером.

После этого он взбесился не на шутку. На тот момент у него уже были вскрыты мои социальные сети. Он ждал, когда можно начать действовать. Начались письма моему молодому человеку с рассказами о том, что я вытворяю что-то, мягко говоря, неприличное.

Письма моей маме а-ля «вы сами не знаете, кого воспитали». Пересылка фото, которые я отправляла молодому человеку.

Мой молодой человек, к счастью, поверил мне. Мы поговорили, поняли, что к чему, и стали искать варианты оперативно улететь в Минск.

За одну неделю этот человек попытался самым мерзким образом испортить мои отношения с двумя самыми близкими людьми — мамой и любимым мужчиной. Правда, вышло все с точностью до наоборот. Когда мы раскопали все факты, отношения с милым и с мамой, которая до сих пор себя винит и посыпает голову пеплом, вышли на новый уровень понимания и доверия.





Марина: «Даже спустя год после расставания он врывался в мою квартиру — мне пришлось поменять замки»

— Он выглядел как моя мечта: взрослый, сильный, смелый, активный и независимый. Я влюбилась с первого взгляда, и разница в 20 лет не испугала меня.

Отношения были долгими, но не развивались и постепенно начали рушиться. Мне казалось, что мы уже пришли к тому, ради чего и встречаются мужчина с женщиной: семья и дети.

Но он этого не хотел. И тогда я начала делать попытки выйти из поезда, который едет в никуда. Первый раз я ушла в прямом смысле слова к другому мужчине. Когда он об этом узнал — сделал все, чтобы новый молодой человек больше ко мне даже не приблизился.

Я вернулась к нему. На тот момент мне казалось, что он борется за меня — значит, очень любит и все будет хорошо. Но шло время. И оказалось, что ничего не изменилось к лучшему — только началась дикая ревность и контроль моего телефона, соцсетей.

Однажды я навсегда закрыла перед ним дверь и никогда больше не открыла, никогда не подняла телефон, не ответила ни на одно письмо. Прошел год, самый адский год. С вечными угрозами жизни, моим близким, моему будущему... и унижениями. Он врывался в мою квартиру — пришлось даже поменять замки, номер телефона, почту, ники в соцсетях.

Человек создавал анкеты с моим фото и писал разные гадости людям нашего города. В лицо меня много где знают, и это, конечно, ужасно.

Недавно я увидела его случайно, издалека. И теперь мне просто жалко его. Я понимаю, сколько неприятностей он мне принес, и понимаю, что сделал их от неразберихи со своими мыслями и желаниями. Сейчас, когда я отошла от всего этого, судьба послала мне человека, с которым я счастлива.

Мария: «Он грозился сказать мужу, что я ему изменяла»

— Мы познакомились с ним в маршрутке, он был водителем. Довез меня не до конечной, а прямо к дому. Разговорились, потом пару раз еще на этом маршруте пересекались. Начали встречаться. Он приезжал к моему дому, и мы могли ночь кататься по городу, ездить к его друзьям. Я даже уже решила его к родителям вести знакомиться.

Но до этого он сказал, что у него проблемы и ему нужны деньги, поэтому нужно срочно уехать из города на какое-то время. А я, кстати говоря, деньги ему одолжила.

И человек просто исчез. Ни звонков, ни писем от него не было.

Я вышла замуж, родила сына. Когда вышла из декрета на работу и стала появляться в интернете, в соцсетях увидела его фото! Написала первая, спросила, ничего ли он не хочет мне сказать? Сумму-то я ему одолжила немаленькую.

Он предложил встретиться. Думаю, слава Богу, решил долг отдать. А тут понеслось, мол, я был дураком, а ты такая самая-самая. Но про деньги ни слова. С того дня меня ожидали атаки эсэмэсками и встречи с работы.

Узнал, где живу, и даже ночами под балконом стоял. Он говорил, что все бросит, лишь бы я к нему вернулась. Мне тогда жутко было так, что и не описать словами. Угрожал, что с мужем моим встретится и все ему расскажет.

Расскажет, что я его отыскала, чтобы вернуть его и жить с ним, что изменяла! Я не повелась на шантаж и включила полный игнор — может, именно это и помогло точку поставить. Я знаю, что у него уже двое детей и вроде как даже бизнес свой".

Ситуации героинь прокомментировала психолог Елена Арещенко:





— Часть сталкеров (преследователей) имеют психические расстройства, часть — психологические проблемы. Это могут быть неуверенность в себе, желание ощутить свою власть, самоутвердиться, объективизация возлюбленной. Отсюда желание вернуть любой ценой, не глядя на то, какими средствами.

Сталкер агрессивно вмешивается в вашу жизнь, хочет влиять на ваши чувства, контролировать. Поэтому вести себя следует как с агрессором. А не оправдывать его и не пытаться договориться.

Для своей защиты стоит делать следующее: