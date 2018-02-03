В Гомеле спасатели помогли вытащить палец ребенка из фотоаппарата

  • 03 февраля 2018, 15:36
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В Гомеле спасатели помогли вытащить палец ребенка из фотоаппарата. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БелТА.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС 2 февраля в 12.26 выехали по сообщению о том, что в одной из школ города ребенок засунул палец в фотоаппарат и самостоятельно извлечь его не может. Оказалось, что ученик первого класса, мальчик 2010 года рождения, засунул указательный палец правой руки в отсек для батареи фотоаппарата.

Работниками МЧС при помощи специнструмента освободили палец ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.





БелТА
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