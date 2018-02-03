Япония выделила двум больницам в Гомельской области грант в 130 тысяч долларов на покупку оборудования
- 03 февраля 2018, 11:41
- 608
- 0
Алена Епишева, Гомельская правда
Люди в материале: Хироки Токунага (1)
Места: Гомель (21455), Корма (94)
Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео (18+)
«Я потерял все». Босс «русской мафии» в Нью-Йорке, уроженец Гомеля, в третий раз вышел из тюрьмы и хочет переехать в Россию
«Вместо регистрации в ГАИ документы изъяли и завели уголовное дело». Гомельчанин купил BMW в «конфискате» и не обрадовался
В Петербурге женщина заживо сварилась в собственной ванной после визита сантехника
Сотрудниц ДСК прооперировали после аварии на «зебре» в Гомеле
Самое обсуждаемое
Видеофакт: водитель «Рено» ехал на красный свет, а экипаж ГАИ двигался по правилам — подробности резонансного ДТП на Речицком проспекте
Видеофакт. В Киеве прошел марш в память о гомельчанине Михаиле Жизневском
Гомель лихих 90-х на фото. Каким был город в сложную эпоху
Невыдуманная история: Отец. 19 лет спустя
«Интеллигентная, а нужны бойкие». Экономист из Гомеля полгода не может найти работу «хоть на 230 рублей»
«Вместо регистрации в ГАИ документы изъяли и завели уголовное дело». Гомельчанин купил BMW в «конфискате» и не обрадовался
Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео (18+)