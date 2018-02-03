Япония выделила двум больницам в Гомельской области грант в 130 тысяч долларов на покупку оборудования

Церемония подписания грант-контрактов прошла в Минске с участием Посла Японии в Беларуси и главных врачей больниц, участвующих в программе помощи.

Три гуманитарных проекта выбраны после тщательного рассмотрения большого количества заявок. Они будут реализованы в рамках программы «Корни травы». В число победителей вошли Кормянская центральная районная больница и областная детская клиническая больница в Гомеле. Выделенные средства направят на усовершенствование медицинского оборудования лечебных учреждений.

— Цель программы «Корни травы» — помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий, — отметил Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага. — Программа не ограничена лишь медицинской сферой. Мы намерены работать с проектами также в сферах образования, сельского хозяйства и культуры.

Как отмечается, Кормянская больница получит грант в размере почти 50,5 тысяч долларов для закупки ЛОР-установки. Областной детской больнице выделено более 80 тысяч долларов. Деньги пойдут на приобретение современного эндоскопического оборудования.

Программа «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» реализуется Правительством Японии с 2004 года. Общее количество поддержанных в Беларуси проектов достигло 41, сумма финансовой помощи — почти 3,4 миллиона долларов.