За рулем находился 24-летний житель Гомеля. Подробности резонансной аварии в Солигорском районе, где погибли отец и сын

  • 03 февраля 2018, 11:34
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Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о смертельном дорожном происшествии с участием грузового и легкового автомобилей, случившимся вечером 1 февраля текущего года.

По предварительным данным 24-летний житель Гомеля, управляя автомобилем MAN на автодороге Бобруйск-Глуск-Любань, на регулируемом перекрестке в направлении деревни Радково Солигорского района проехал на запрещающий красный сигнал светофора, где столкнулся с пересекавшим перекресток автомобилем Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель и 49-летний пассажир (жители Солигорска) легкового автомобиля погибли. Водитель грузового автомобиля госпитализирован.


Следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, зафиксированы объекты и следы.

По результатам первоначальных следственных действий Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В рамках расследования назначены экспертные исследования, проводятся процессуальные и следственные действия.

Следователи обращают внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, необходимость предельной бдительности при изменении погодных условий.


Следственный Комитет
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Места: Гомель (21455), Солигорск (107)

Метки: Криминал (9307), Авто (4915), Происшествия (11660)

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