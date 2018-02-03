Пьяного россиянина за рулем пытались остановить правоохранители Беларуси и России. Белорусским гаишникам пришлось открыть огонь

Водитель пытался скрыться от белорусских правоохранителей, но был задержан под Злынкой.

Как рассказали в пресс-службе брянской полиции, погоня за подозрительным автомобилем началась еще на территории Беларуси. Ночью 30 января дежурившим в Злынковском районе инспекторам Станиславу Тарабанько и Алексею Попкову поступил сигнал от коллег — к белорусско-российской границе движется Ford Mondeo, водитель которого не выполнил требование об остановке на трассе Кобрин — Гомель и создал аварийную ситуацию.





Белорусские полицейские во время преследования открыли огонь, но остановить Ford не удалось. Брянские правоохранители продолжили преследование иномарки. Вскоре она потеряла управление на обледенелой дороге, вылетела в кювет и врезалась в отбойник. Инспекторы ДПС задержали двух жителей Злынки 27 и 26 лет. Водитель авто был пьян. Его привлекут к административной ответственности по четырем статьям.