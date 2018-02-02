Завтра в Гомеле состоится первое мероприятие из серии «Хакатон»

  • 02 февраля 2018, 20:00
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Начиная с февраля 2018 года в арт-пространстве «Ковчег» при поддержке Учреждения «Центр регионального развития ГДФ» пройдет серия мероприятий в формате «Хакатон».

И первое мероприятие состоится уже завтра!

— Тема хакатона — «Другой мир», — рассказывают организаторы, — Мир, о существовании которого мы не подозреваем . Мир людей с особенностями. Мы хотим показать: чем они живут, с какими проблемами сталкиваются, чему радуются, о чем мечтают.

Спикеры: Женя Болсун (арт-пространство «Ковчег»), Патреева Оксана Владимировна (мама Анастасии Юрченко), Яна Дашкевич (руководитель проекта «Свет добра»).

— Многие поддержали идею создания проекта „ДРУГ и Я“. На сегодняшний день у нас собралась уже целая команда и мы работаем над сайтом, — сообщил один из организаторов Евгений Болсун. — Мы расскажем подробнее о проекте, покажем сайт, ответим на вопросы, выслушаем ваши идеи.

Хакатон — это творческая лаборатория, в которой все участники сообща работают над поиском решения на вопросы. На мероприятии поднимем насущные проблемы инвалидов: образование, трудоустройство, реабилитация, спорт, творчество, психологическая поддержка, поиск спонсоров, благотворительная деятельность, походы, палатки, кинопросмотры.

Есть идея как сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше или просто интересна эта тема? — приходи на мероприятие!

3 февраля в 16.00, «Ковчег», вход свободный.


gomel.today
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Люди в материале: Женя Болсун (1), Патреева Оксана (1), Анастасия Юрченко (10), Яна Дашкевич (6)

Места: Гомель (21452)

Метки: Гражданское общество (1834)

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