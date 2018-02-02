В Гомеле будут судить за взятки должностных лиц центральной городской поликлиники и энергоснабжающей организации

Прокуратурой Гомельской области изучены и направлены в суд уголовные дела о совершении должностными лицами учреждений здравоохранения и энергоснабжения преступлений, предусмотренных статьей УК «Получение взятки».

Во всех случаях незаконные денежные вознаграждения принимались работниками в связи с использованием своих служебных полномочий за оказание содействия при осуществлении закупок товаров, отмечается в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как установлено в ходе следствия, 43-летний гомельчанин, будучи должностным лицом энергоснабжающей организации, получил взятку от представителя одной из фирм Минской области за передачу информации о планируемых закупках до официального размещения заявки о проведении торгов. В результате, фирма, заблаговременно получившая сведения, внесла более выгодное по отношению к конкурентам предложение для участия и соответственно победила в торгах.

Должностные лица Гомельской центральной городской поликлиники в 2015 — 2017 годах получали взятки за заключение с предприятием договоров безвозмездной (спонсорской) помощи на поставку медицинского оборудования с последующей гарантией приобретения исключительно у данного предприятия реагентов под поставленное оборудование.