Кидал на машины, деньги и телефоны, воровал: гомельский СК ищет возможных пострадавших от действий российского «гастролера»

  • 02 февраля 2018, 13:56
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Следственный комитет расследует ряд уголовных дел, возбужденных в отношении гражданина РФ. Мужчина подозревается в мошенничестве и краже, совершенных на территории Гомельской области.

По версии следствия, в январе 2016 года 33-летний Конопляник Алексей Васильевич в Лельчицах под предлогом ремонта взял у местного жителя автомобиль «Volkswagen Passat», приехал на нем в Гомель и продал его.

Летом 2016 года мужчина уже в Гомеле одолжил у знакомой 3200 рублей и не вернул их.

На другую знакомую гомельчанку гость из России оформил рассрочку на приобретение трех мобильных телефонов на общую сумму 2235 рублей. Телефоны он продал, а деньги потратил.

Уже в январе 2018 года мужчина просто похитил из сумки директора лельчицкого СТО 2000 долларов, 29000 российских рублей и 500 белорусских.

У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению и других преступлений. Сотрудники Гомельского городского отдела СК обращаются к гражданам, которые могли пострадать от противоправных действий Конопляника А.В. Следователи просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УСК по Гомельской области по телефону (8-0232) 36-37-46.



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Места: Гомель (21452), Область (24)

Метки: Криминал (9303)

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