Гомельчанин организовал сеть по продаже поддельных техосмотров и попал под «уголовку»

Следствие установило, что 27 летний гомельчанин, сам водитель в частной фирме, подделывал и продавал другим автолюбителям сертификаты техосмотра. Стоимость услуги варьировалась от 50 до 70 рублей.

Выявлено более 60 «липовых» документов, у «бизнесмена» конфисковано самодельное клише, задержаны шесть его подельников.

Наказание грозит не только преступной группе, но и тем, кто воспользовался их услугами, а таких около 70 человек, сообщает УВД Гомельского облисполкома.