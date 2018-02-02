Гомельчанин организовал сеть по продаже поддельных техосмотров и попал под «уголовку»

  • 02 февраля 2018, 13:16
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Гомельчанин организовал сеть по продаже поддельных техосмотров и попал под «уголовку»

Следствие установило, что 27 летний гомельчанин, сам водитель в частной фирме, подделывал и продавал другим автолюбителям сертификаты техосмотра. Стоимость услуги варьировалась от 50 до 70 рублей.

Выявлено более 60 «липовых» документов, у «бизнесмена» конфисковано самодельное клише, задержаны шесть его подельников.

Наказание грозит не только преступной группе, но и тем, кто воспользовался их услугами, а таких около 70 человек, сообщает УВД Гомельского облисполкома.


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