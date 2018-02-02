На двоих 140: 70-летний водитель в Мозыре сбил 70-летнего пешехода

  • 02 февраля 2018, 10:37
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У пострадавшего пенсионера в больнице диагностировали ушибы и перелом ребер.

Пожилой пешеход получил травмы и был госпитализирован в результате наезда легкового автомобиля в Мозыре, сообщил в четверг телеканал «Мозырь».

Авария произошла в центре города — на улице Ленинской.

Сообщается, что 70-летний водитель легкового автомобиля Nissan не заметил своего ровесника, который переходил улицу по пешеходному переходу.

По данным телеканала, у пострадавшего пенсионера в больнице диагностировали ушибы и перелом ребер.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.


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