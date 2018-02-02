Губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к 8 годам за взятку. В деле обнаружился «гомельский» след

Одним из соучастников коррупционной схемы стал уроженец Гомеля Альберт Ларицкий, бежавший из Беларуси от правоохранительных органов.

Уже экс-губернатор Кировской области Российской Федерации Никита Белых признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к 8 годам лишения свободы. Как сообщают российские СМИ, чиновника взяли с поличным в одном из московских ресторанов при получении праздничного пакета, в котором были наличные на общую сумму в 400 тысяч евро. По версии следствия, это — лишь один из «траншей», общая сумма взятки была гораздо больше.

Одним из главных доказательств обвинения стал тот факт, что руки Белых «засветились» люминесцентной краской, которой были помечены купюры и пакет. Как сообщает «5-й канал», взятку губернатор получал даже не за действия, а за бездействие: фактическое «крышевание» деятельности двух коммерческих структур.

Для нас любопытным является то, что одним из фигурантов громкого дела, притом, далеко не последним, является уроженец Гомеля, вынужденный ранее бежать от правоохранительных органов, Альберт Ларицкий.

«5-й канал» подробно описывает всю коррупционную схему, которая и сгубила губернатора.

Схема была проста и, в то же время, запутана, до невозможности. В 2006 году Евгений Маргулис, президент агрохолдинга «Зерностандарта» знакомится с уроженцем Гомеля, который бежал из Белоруссии от правоохранительных органов — Альбертом Ларицким, и делает его вице-президентом компании. За три года они успешно банкротят агрохолдинг. Сумма невозвратных долгов перед банками составляет около 5 миллиардов рублей. В это же время партнеры покупают два мощных предприятия «Нововятский лыжный комбинат» и ОАО «ЛХК Кировлеспром». В этот же момент губернатором становится Никита Белых, и Ларицкий с Маргулисом, понимая, что без влиятельной «крыши» им не справится, встречаются с ним.

В итоге, в 2010 году появляется распоряжение губернатора № 383 «О модернизации лесного хозяйства». Для этого лыжный комбинат берет в аренду без аукциона за копейки лесные угодья с объемом использования лесов в 700 тысяч кубометров в год. В рамках пилотного проекта модернизации, Международный банк реконструкции и развития выделяет комбинату 19 миллионов долларов и Сбербанк ещё 350 миллионов рублей. Маргулис к тому времени сбегает из России, его объявляют в международный розыск. А Ларицкий работает дальше по той же схеме, что и с агрохолдингом «Зерностандарт». Все полученные деньги отправляет в «прачечную» — офшоры на Кипре — через свои же фирмы «Нью-Неман», «Софт-Холд», «ХХI век Сенчури Холдинг». Затем, уже «постиранные» деньги, переводит в Швейцарию в, опять-таки, свою же фирму «Ханс Кунс». При этом, в Кирове создается лишь видимость модернизации. А если возникают вопросы, вот тут-то и появляется «крыша» — Никита Белых решает проблемы за хорошие откаты. Дальше предприятие банкротят и всё, — банкам ничего возвращать не надо.

Сейчас в отношении бывшего владельца предприятия Альберта Ларницкого и директора комбината Владимира Сысолятина, которых местный суд однажды уже оправдал, вновь возбуждены уголовные дела.