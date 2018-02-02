Когда диплом — влом, или Как журналист дипломную работу заказать пыталась

Подводить итоги университетской пятилетки принято написанием главной работы — дипломной. Впрочем, пока одни скрупулёзно изучают подходящие источники информации для собственного проекта, другие не прочь заказать уже готовый диплом. Сколько стоит удовольствие под грифом «извилины не напрягать» и целесообразно ли вообще обращаться к услугам контор по написанию курсовых и рефератов, разбиралась корреспондент «ГВ».

«103» для Самосуя

В качестве эксперимента берём собственную тему дипломного проекта, по которой несколько лет назад я успешно защитилась, — «Журналісцкія метады ў рамане А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя"». Найдя в поисковике несколько сайтов контор по оказанию помощи в написании курсовых и дипломных работ, на двух из них оставляем онлайн-заявку в надежде получить креативное решение для разработки проекта.

В ожидании ответа от консультанта попутно изучаю сайт компании, которая предлагает свои услуги. По заверениям работников конторы, все её авторы проходят сложную систему отбора и контроля: прежде чем приступить к выполнению любого заказа, они получают тестовые задания и проходят собеседование. Кроме того, авторов отмечают бонусными поощрениями за выдающиеся работы и штрафами за недопустимые ошибки. Затем готовые проекты проверяются менеджерами контроля качества на предмет соответствия теме и уникальности.

...Через пять минут после подачи онлайн-заявки мне перезвонила консультант компании.

— Здравствуйте, меня зовут Анастасия, — в трубке послышался приятный женский голос. — Вы оставили заявку на написание дипломной работы по роману Андрея Мрыя. Скажите, к какому сроку вам необходимо подготовить проект?

— Через месяц, — придумываю я на ходу.

— А объём работы?

— 60 страниц.

— Хорошо, мы перезвоним вам, когда найдём автора по заявленной теме. Ещё хотелось бы спросить, какой должна быть уникальность вашего текста?

— 95 процентов, — отвечаю я.

— Но это невозможно, — заверяет девушка. — Максимум, что мы можем вам предложить, — это 85 процентов уникальности при проверке по системе «Антиплагиат».

— Годится, — соглашаюсь я на предложенные условия. — Только примите во внимание: мне нужна максимально качественная работа, поскольку я иду на диплом с отличием.

— Не волнуйтесь, всё будет в лучшем виде. Чуть позже мы свяжемся с вами для оглашения полной стоимости проекта.

Впрочем, для облегчения работы договариваюсь с девушкой отослать в компанию собственный план-структуру диплома.

Уже на следующий день Анастасия снова перезвонила мне: как оказалось, мой белорусскоязычный Самосуй «потянул» на 650 рублей с учётом оформления. А ещё через час на электронную почту пришло письмо, где автор, исходя из предложенного плана, неказисто расписал структуру работы. Причём сделал это на русском языке вместо необходимого белорусского.

Просто добавь у.е.

Раскручивая вторую контору, действуем по уже отлаженной схеме: оставляем онлайн-заявку и ждём звонка, попутно изучая сайт компании. Внимание привлекает яркий слоган «учиться с нами легко». К слову, при заказе дипломной работы обещают презентацию и речь к защите в подарок. На интернет-ресурсе также размещены отзывы авторов работ об их приличном заработке. Впрочем, кредит доверия иссякает уже через минуту, когда на сайте в разделе «примеры готовых работ» нахожу орфографическую ошибку — существительное «мороженое» написано с двумя «н». Желание что-либо заказывать в такой конторе отпадает моментально.

Через десять минут перезванивает консультант компании по имени Екатерина:

— Честно сказать, с такой темой я сталкиваюсь впервые, — признаётся девушка. — Какая-то она у вас странная.

— Так вы берётесь за её выполнение? — ставлю вопрос ребром.

— Конечно, конечно. Только предупреждаю сразу: работу будет выполнять практикующий журналист. Скажите, у вас есть какие-нибудь наброски?

— Да, я могу выслать план дипломного проекта. Впрочем, мне хотелось бы посмотреть, как пишет ваш автор, поэтому попрошу вас подготовить для меня одну страницу вводной части.

— Без проблем, — заверяет девушка. — Я так понимаю, вы хотите работу на белорусском языке?

— Всё верно.

— В таком случае стоимость будет на порядок выше. Если бы вы заказывали на русском, тогда другое дело. На какую оценку вы рассчитываете при заказе проекта?

— Девять баллов, — отвечаю я. — Просто очень хочется вытянуть на диплом с отличием.

— Признаться, к нам за помощью довольно редко обращаются отличники, — откровенничает девушка. — В основном просят выполнить работу на удовлетворительную оценку, то есть просто, чтобы сдать и забыть. Итого с учётом белорусского языка и оформления диплома выходит 690 рублей. Если бы на русском писали, то стоимость была бы ниже на сто рублей.

Поговорив с консультантом, прихожу к выводу: средняя цена за дипломную работу варьируется в пределах 650 рублей. Учитывая тот факт, что проект планируется подготовить на белорусском языке, прошу девушку передать автору, чтобы для перевода русских слов он использовал не переводчик Гугл, а обыкновенный словарь. В противном случае в дипломе не обойдётся без локальных трансформаций языковых «троп» в пресловутые белорусскоязычные «сцежкі».

— Конечно, автор будет пользоваться исключительно русско-белорусским словарём, — заверила консультант. — Так что за окончания и другие языковые моменты вы не переживайте.

Впрочем, несмотря на обещания девушки, на электронную почту пришла готовая вводная часть с двумя ошибками. Так, слово «патрабаванні» было написано в первом слоге через букву «о», а фамилию известного преподавателя, доцента кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Галины Лазутиной и вовсе трансформировали в мужскую: вместо словосочетания «працы Лазуцінай» автор написал «працы Лазуціна»...

Компетентный комментарий

Как рассказал проректор по научной работе ГГУ имени Ф. Скорины Олег Демиденко, для проверки уникальности диссертационных и дипломных работ, а также научных статей учебное заведение использует программный продукт «Антиплагиат», который рекомендован Министерством образования:

— Эта система позволяет определять при помощи заложенного алгоритма уникальность печатного произведения. На выходе мы получаем процент уникальности — насколько этот текст оригинален, то есть не совпадает ни с чем тем, что находится в интернете. Например, система выдаёт нам 80,2 процента оригинального текста. Мы понимаем, что этот проект уникален: автор вполне законно кого-то где-то цитировал, но, тем не менее, это собственное произведение. Если же уникальность приблизительно 20 процентов, а программа выдаёт нам источники, откуда взят материал, мы понимаем, что большая часть работы была попросту списана.

По мнению Олега Демиденко, вычислить нерадивого студента достаточно просто: пару наводящих вопросов — и становится понятно, в теме ли человек.

— Если студент во время защиты разумно отвечает на все вопросы, то становится понятно, что он выполнил конкретную работу самостоятельно. Если же юноша или девушка, что называется, «плавает» и не может ответить на вопросы, то ясно, что работа выполнена с чьей-то помощью, если не на сто процентов написана другим человеком.