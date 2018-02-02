Гомельские суды рассмотрят два коррупционных дела о взятках в энергоснабжающей организации и центральной городской поликлинике

  • 02 февраля 2018, 09:21
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Прокуратура Гомельской области направила в суд два уголовных дела по обвинению должностных лиц учреждений энергоснабжения и здравоохранения в получении взятки. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БелТА.

В обоих случаях незаконные денежные вознаграждения работники принимали в связи с использованием своих служебных полномочий за оказание содействия при осуществлении закупок товаров.

Как было установлено в ходе следствия, 43-летний житель Гомеля, будучи должностным лицом энергоснабжающей организации, получил взятку от представителя одной из фирм Минской области за передачу информации о планируемых закупках до официального размещения заявки о проведении торгов. В результате, фирма, заблаговременно получившая сведения, внесла более выгодное по отношению к конкурентам предложение для участия и, соответственно, победила в торгах.

Факты коррупции вскрыты и в Гомельской центральной городской поликлинике. Должностные лица в 2015-2017 годах получали взятки за заключение с одним из предприятий договоров безвозмездной (спонсорской) помощи на поставку медоборудования с последующей гарантией приобретения исключительно у этого предприятия реагентов под поставленное оборудование.


БелТА
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