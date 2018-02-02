Видеофакт: водитель «Рено» ехал на красный свет, а экипаж ГАИ двигался по правилам — подробности резонансного ДТП на Речицком проспекте

Утром 1 февраля на проспекте Речицком произошло ДТП с участием машины ГАИ. Видео, присланное «Сильным новостям» читателем, вызвало широкий резонанс в Гомеле.

На записи с регистратора, которую предоставил редакции пользователь сайта, видно, как автомобиль ГАИ, с выключенными маячками, совершает маневр перед идущим на скорости «Рено», которая и врезается в него. Видеоролик оставляет полное впечатление виновности сотрудников ГАИ.

Однако все оказалось не так просто.

В тот же день, 1 февраля, УВД Гомельского облисполкома на своем Youtube-канале опубликовало запись с видеорегистратора служебной «Джили», на которой передвигались сотрудники Госавтоинспекции.

На ней четко видно, что причиной ДТП стали вовсе не их действия, а водитель «Рено», который двигался на запрещающий сигнал светофора. Таким образом, виновником аварии является именно он, а не сотрудники ГАИ.

Стоит отметить, что видео, присланное «Сильным новостям» читателем, снято с ракурса, который не позволяет видеть светофор. Одновременно со ставшей причиной ДТП «Рено» на видео и в попутном, и во встречном направлении движутся и другие автомобили, что не позволяет допустить, что в этот момент на светофоре был «красный», а, по независящей от редакции причине, проверить, какой в этот момент был сигнал, на момент получения видео, было невозможно.

Поэтому, поневоле и не по нашей вине, сайт «Сильные новости» распространил некорректную информацию об инциденте.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» лицо, либо организация, в отношении которых были распространены некорректные сведения, вправе обратиться в это же СМИ с требованием опровержения. К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, представители ГАИ этого не сделали.

Несмотря на это, узнав истинную картину произошедшего, редакция удаляет некорректный материал и приносит свои извинения.