Видеофакт: водитель «Рено» ехал на красный свет, а экипаж ГАИ двигался по правилам — подробности резонансного ДТП на Речицком проспекте
02 февраля 2018, 01:01
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Утром 1 февраля на проспекте Речицком произошло ДТП с участием машины ГАИ. Видео, присланное «Сильным новостям» читателем, вызвало широкий резонанс в Гомеле.
На записи с регистратора, которую предоставил редакции пользователь сайта, видно, как автомобиль ГАИ, с выключенными маячками, совершает маневр перед идущим на скорости «Рено», которая и врезается в него. Видеоролик оставляет полное впечатление виновности сотрудников ГАИ.
Однако все оказалось не так просто.
В тот же день, 1 февраля, УВД Гомельского облисполкома на своем Youtube-канале опубликовало запись с видеорегистратора служебной «Джили», на которой передвигались сотрудники Госавтоинспекции.
На ней четко видно, что причиной ДТП стали вовсе не их действия, а водитель «Рено», который двигался на запрещающий сигнал светофора. Таким образом, виновником аварии является именно он, а не сотрудники ГАИ.
Стоит отметить, что видео, присланное «Сильным новостям» читателем, снято с ракурса, который не позволяет видеть светофор. Одновременно со ставшей причиной ДТП «Рено» на видео и в попутном, и во встречном направлении движутся и другие автомобили, что не позволяет допустить, что в этот момент на светофоре был «красный», а, по независящей от редакции причине, проверить, какой в этот момент был сигнал, на момент получения видео, было невозможно.
Поэтому, поневоле и не по нашей вине, сайт «Сильные новости» распространил некорректную информацию об инциденте.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» лицо, либо организация, в отношении которых были распространены некорректные сведения, вправе обратиться в это же СМИ с требованием опровержения. К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, представители ГАИ этого не сделали.
Несмотря на это, узнав истинную картину произошедшего, редакция удаляет некорректный материал и приносит свои извинения.
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