Лукашенко назначил своего уполномоченного представителя в Гомельской области

  • 01 февраля 2018, 20:04
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Александр Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Витебской и Гомельской областях. Соответствующее распоряжение подписано 1 февраля, сообщает пресс-служба президента.

Уполномоченным представителем в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, в Гомельской области — руководитель аппарата Совмина Александр Турчин. Первый вице-премьер Василий Матюшевский освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Витебской области.

Стоит отметить, что Андрейченко в свое время был губернатором Витебской области, а Турчин — помощником президента — главным инспектором по Гомельской области.


TUT.BY
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