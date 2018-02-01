В Гомеле осудили работницу банка, которая украла с депозитов клиентов около 50 тысяч долларов

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшей работнице банка. Она обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. За год с небольшим женщина украла с чужих счетов около 50 тысяч тысяч долларов.

56-летняя гомельчанка работала ведущим специалистом отдела розничного бизнеса в одном из банков в Гомеле. В апреле 2015 года незаконно открыла счет на имя знакомой. И с депозитного счета другого клиента, гражданина Вьетнама, перевела на него более 30 тысяч долларов, затем обналичила их. Спустя четыре месяца трюк повторила. Зачисленные деньги женщина снимала в различных банкоматах с платежных карточек, эмитированных к указанным счетам. А при оформлении документов подделывала подписи клиентов и банковских работников, осуществлявших контроль. В августе 2016 года гомельчанка узнала логин и пароль доступа коллеги к компьютерной системе банка. В его отсутствие перевела на депозитный счет знакомой три тысячи долларов, также принадлежавших гражданину Вьетнама.

Как рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова, обвиняемая признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере; в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, повторно, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в крупном размере.

Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий в банковской сфере, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также ей придется возместить в пользу банка более 75 тысяч рублей.