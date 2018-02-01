Епископ Гомельский и Жлобинский Стефан возведен в сан архиепископа

Соответствующий указ огласил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве за Божественной литургией в девятую годовщину интронизации 1 февраля 2018 года.

Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский (Нещерет Анатолий Владимирович)

Дата рождения: 3 января 1966 г.

Дата хиротонии: 30 января 2005 г.

Дата пострига: 4 января 1987 г.

Родился 3 января 1966 г. в с. Вертиевка Нежинского р-на Черниговской обл. в крестьянской семье.

После окончания в 1982 г. средней школы жил в Чернигове, где проходил послушание иподиакона у архиепископа Черниговского и Нежинского Антония.

По завершении службы в рядах Вооруженных сил в 1985-1988 гг. учился в Московской духовной семинарии.

4 января 1987 г. в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры инспектором МДС архимандритом Венедиктом (Князевым) пострижен в монашество с именем Стефан в честь первомученика архидиакона Стефана.

14 января 1987 г. в Покровском академическом храме ректором Московских духовных школ архиепископом Дмитровским Александром рукоположен во иеродиакона, 3 июня — во иеромонаха в церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери в Троице-Сергиевой лавре.

С 1987 г. по октябрь 1988 г. служил в Свято-Николаевском храме д. Работин Коропского р-на Черниговской обл., затем по май 1990 г. нес различные послушания в Киево-Печерской лавре, с мая по сентябрь 1990 г. был настоятелем Свято-Николаевской церкви в д. Сварычевка Игнянского р-на Черниговской обл.

1 ноября 1990 г. переведен в Гомельскую епархию и назначен настоятелем Свято-Покровского храма в с. Корма Добрушского р-на Гомельской обл. Здесь в 1991 г. были обретены мощи святого праведного Иоанна (Гашкевича), чудотворца Кормянского, причисленного к лику местночтимых святых 30 апреля 1998 г. Обретение мощей совпало с приездом в Гомель Святейшего Патриарха Алексия II в дни первого визита Его Святейшества в Беларусь.

13 января 1994 г. возведен в сан игумена, 14 октября 1997 г. — в сан архимандрита.

22 декабря 1998 г. назначен благочинным Добрушско-Кормянского церковного округа. Став местом паломничества, Свято-Покровский приход в Корме в 2000 г. был преобразован в Иоанно-Кормянский женский монастырь, а архимандрит Стефан назначен его строителем. В период своего пастырского служения архимандрит Стефан создал Службу с акафистом святому праведному Иоанну Кормянскому и акафист преподобному Лаврентию Черниговскому.

В 2002 г. окончил Киевскую духовную академию.

Постановлением Священного Синода от 24 декабря 2004 г. определен епископом Туровским и Мозырским.

29 января 2005 г. в Петро-Павловском соборе г. Гомеля наречен, а 30 января хиротонисан во епископа Туровского и Мозырского. Хиротонию совершили: митрополит Минский и Слуцкий Филарет, архиепископы Уральский Антоний, Витебский Димитрий, Пинский Стефан, Гомельский Аристарх, епископы Бобруйский Петр, Гродненский Артемий, Новогрудский Гурий, Полоцкий Феодосий, епископы Черниговский Амвросий, Васильковский Пантелеимон, Могилевский Софроний, Брестский Иоанн.

Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. назначен Преосвященным Гомельским и Жлобинским.

В 2015 году епископ Стефан убедил девушку не совершать самоубийство, не прыгать с моста.

Девушка стояла на пешеходном мосту через реку Сож возле Дворцово-паркового ансамбля и собиралась прыгнуть вниз. Падение оказалось бы смертельным, так как девушка забралась на самую высокую точку моста — 30-35 метров над рекой.

По словам очевидцев, она никого не подпускала к себе, угрожала спрыгнуть и заявляла, что не слезет с моста, пока сюда не придет ее мать. Сотрудники МЧС и правоохранительные органы оказались бессильны.

Уговорить девушку спуститься смог лишь епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, чье епархиальное управление находилось недалеко от места потенциальной трагедии.

Епископ Стефан взял девушку под свою опеку и увел ее в епархиальное управление, отказавшись от общения с прессой со словами «я не герой».