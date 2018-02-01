Сосед, о котором можно только мечтать, живет в Новобелице. Доброты пост

Не место красит человека, а человек место. В этом можно каждый день убеждаться, если тебе повезло с соседями. В небольшой пятиэтажке в Новобелице живет именно такой сосед. Уверена, что он и сам не подозревает, что именно благодаря ему, кто-то из соседей улыбается каждое утро.

Старые хрущевки в пять этажей, стоящие квадратом рядом с главной дорогой района. Двор, в котором всегда кипит жизнь. Кто-то выгуливает собак, кто-то гуляет с коляской по кругу. А еще толпа детей, которая построила крепость из снега, и до сих пор воюет, кто же из «кланов» займет территорию. Правда, война длится до плюсовой температуры. Потом весь двор и жильцы превращаются в моряков, и молча доплывают от магазина или машины до своих подъездов.

Здесь все друг друга знают. Домам больше сорока лет. Не укрыться даже тем, кто снимает жилье буквально на полгода.

В одном из таких домов живет самый лучших сосед в мире. Может быть, не все с этим согласятся. А может, кто-то даже и не замечает его. Но благодаря ему один подъезд в этом доме всегда улыбается по утрам.

Шесть лет назад ЖКХ отремонтировал парковку для машин возле дома. На смену хаотично стоящим машинам на зеленой зоне пришли асфальтные прямоугольники с бордюром, которые в разы сократили количество машин, припаркованных вблизи от дома. Каждый вечер жильцы устраивали соревнование на скорость по заниманию машино-места под подъездом. Парковались как могли.

И тут наш сосед не выдержал.

Со словами «Да сколько ж можно уже!» он вынес банку эмали, палку-линейку и собственноручно сделал аккуратную разметку на парковке так, чтобы в нее влезло ровненько шесть машин. Ни больше, ни меньше. Главное условие — ставить машину возле черточек на бордюре. Спустя шесть лет разметка все еще там. Больше никто не спорит, а «чужакам» объясняют правило парковки этого двора, которое никто уже не нарушает.













Замечательный сосед и его семья привносят в жизнь нашего подъезда какие-то новшества. Сначала возле их двери под нарисованным фонарем «поселился» нарисованный кот. Потом был прикручен крючок для сумки. С заботой о своей жене, чтобы она не держала тяжелые сумки открывая входную дверь.









А вчера в нашем подъезде появилось зеркало. С полочкой. И знаете, кто его повесил? Наш сосед! Выходя из дома невозможно пройти мимо и не улыбнуться. А еще всегда можно сделать селфи или поправить прическу. Неизвестно, сколько продержится девайс в этом подъезде, но с ним стало намного уютней.





А на утро на полочке зеркала поселились игрушки от Киндер-сюрпризов и Бонстики. Кто-то из соседей тоже принял участие в «акции» по благоустройству подъезда. И пусть это мелочи, но ничто не сближает соседей так хорошо, как совместные добрые дела.





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