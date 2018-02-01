В Гомеле разыскивают мужчину, снявшего деньги с чужой банковской карты с ПИН-кодом на обороте

  • 01 февраля 2018, 14:58
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3 января гомельчанка обнаружила, что с ее потерянной банковской карты списалась n-ная сумма. Выяснилось, что «счастливчик», нашедший карту с указанным на обороте ПИН-кодом, незамедлительно воспользовался случаем и присвоил себе деньги.

Однако его действия не остались незамеченными: мужчина не учел тот факт, что все банкоматы оснащены камерами видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Волотове. Подозреваемый обналичил деньги с карты в банкомате по адресу Мазурова, 46. Не исключено, что и проживает он в том же районе.



На вид мужчине 40-45 лет, волос тёмный, возможно имеется лобно-теменное облысение. В момент совершения преступления был одет по сезону.

Если вы узнали этого человека, просьба сообщить по телефонам 8029-608-96-02, 8025-707-19-14 или 102.


gomel.today
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Места: Гомель (21443)

Метки: Криминал (9292)

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