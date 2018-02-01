В парке в День всех влюбленных для Валентинов и Валентин сделают бесплатный проход в музей

Гомельский дворцово-парковый ансамбль всех влюбленных приглашает посетить экспозиции и выставки и напоминает о ежегодной акции: только 14 февраля все посетители по имени Валентин или Валентина смогут пройти в музей бесплатно. Для этого достаточно будет предъявить любой подтверждающий документ.

Это хорошая возможность в эти зимние дни окунуться в атмосферу романтики 19 века, в мир любовных переживаний, отраженных в коллекции живописи и скульптуры дворцового собрания, узнать больше интересных фактов из истории города Гомеля и разделить эти приятные моменты со своей второй половинкой. Сделать памятное фото со скульптурой бога любви Амура, либо Венерой — богиней красоты и любви. Не упустите шанс, признавайтесь в любви в самом романтическом месте города!

С 14 февраля в музее начинает действовать «бонус в День Рождения»! Именинники в День своего рождения смогут посетить все действующие объекты и выставки учреждения со скидкой 50%. Для этого необходимо лишь предъявить любой подтверждающий документ (паспорт, свидетельство о рождении).

Контактные телефоны: (0232) 75-80-93, 75-89-11, Vel +375291741911