Фотофакт: на Хуторе сгорела Audi

  • 01 февраля 2018, 13:24
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В гаражном кооперативе в микрорайоне Хутор начался пожар. Жертвой огня стала Audi RS.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 28 января, но известно о нем стало только сейчас. По информации МЧС, в этот день «была уничтожена одна единица техники». Других подробностей инцидента спасатели не сообщают.

На фотоснимке, который в редакцию «Сильных Новостей» прислал читатель, видно, что автомобилю досталось сполна: больше ему не колесить по гомельским дорогам.



gomel.today
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Места: Гомель (21434)

Метки: Авто (4902), Происшествия (11640)

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