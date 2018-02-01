Фотофакт: на Хуторе сгорела Audi

В гаражном кооперативе в микрорайоне Хутор начался пожар. Жертвой огня стала Audi RS.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 28 января, но известно о нем стало только сейчас. По информации МЧС, в этот день «была уничтожена одна единица техники». Других подробностей инцидента спасатели не сообщают.

На фотоснимке, который в редакцию «Сильных Новостей» прислал читатель, видно, что автомобилю досталось сполна: больше ему не колесить по гомельским дорогам.



