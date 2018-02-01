Белорусский паспорт — «аусвайс», Лукашенко — «гауляйтер»: гомельский блогер проводит в Минске семинар о том, что все мы — граждане БССР

  • 01 февраля 2018, 12:11
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В поле зрения «Нашей Нивы» попал канал гомельского блогера Евгения Пупырина: сначала он снимал видео с критикой Александра Лукашенко, потом взялся за Владимира Путина.

Он раздает советы зрителям, как не пойти служить в армию, как «легально» не выплачивать кредиты, налоги и взносы в Фонд социальной защиты населения, как «оградить детей от произвола врачей Беларуси, которые делают им прививки»... — за подробные консультации он даже берет деньги.

Пупырин родился в России в 1992 году, постоянно проживает в Гомеле.

Как выяснилось, в Беларуси существует целое движение считающих себя жителями БССР. Свои собрания они проводят в Минске, арендуя залы и приглашая участников через интернет.

И тот самый Пупырын — двигатель «восстановления БССР».

В интернете можно найти немало видео с семинаров в Минске, где перед аудиторией выступают адепты БССР. Вот один из них.

О чем там рассказывают?

Первым выступает Пупырин, мол, «все начнется с нас, потому что в Беларуси нужно три-четыре часа, чтобы из любого края страны приехать в столицу, а в России этот процесс затянется».

Главу государства при этом называют «гауляйтером», но пересказывать все выступление Пупырина нет смысла — в общих чертах он доказывает, что «всех обманывают»: по его мнению, свидетельство о рождении, выписанное до 1991 года, автоматически является документом о гражданстве СССР. Если же вы родились позже (как сам Пупырин), то свидетельства о рождении родителей якобы аннулируют ваше белорусское гражданство.

Далее модератор встречи передает слово своему единомышленнику — «товарищу Александру Бобрику».

Бобрик представляется «уполномоченным по правам человека БССР до установления на этой территории конституционного строя» и подчеркивает, что он не хотел принимать эту должность, так как «и без нее обладает властью», но, мол, пришлось.

Александр Бобрик, «уполномоченный по правам человека БССР», до сих пор работал в водоканале. Скриншот из другого видео.

Бобрик сразу начинает рассказывать, что Республики Беларусь не существует, демонстрирует он это на примере своего белорусского паспорта.

«Паспорт Республики Беларусь — это аусвайс [так назывался документ, который нацисты выдавали на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. — "НН"], вы для них [властей] — не люди. Открываем страницу с фото, там печать размером 30 миллиметров вместо 40, а такие печати ставятся на пропуски или удостоверения. Значит, это не паспорт — его можно выбросить, а спецпропуск для передвижения по временно оккупированной территории. Кто его подписывал? Я не удивлюсь, если это делает уборщица», — рассказывает «товарищ Бобрик».

Он также апеллирует к «римскому праву», согласно которому запись инициалов в белорусском паспорте означает, что его владелец лишен всех прав.

Вишенка на торте бобриковских рассуждений — рекомендация, как уберечь себя от болезней.

«Как мы заболеваем? Я объясню на себе: выхожу на улицу, а вирусов там очень много. Смотрите, ко мне подлетает вирус и спрашивает: "Ви — рус?". "Я — рус", отвечаю. И он дальше пошел, меня не трогает. А если ты не рус — то привет, дорогой! Это действует», — говорит он.

Бобрик уверяет, что благодаря его письмам с должности сняли Марианну Щеткину и Александра Косинца. И объясняет, что Комитетом государственной безопасности на самом деле руководит сын Александра Лукашенко.

«Против нас ведется война, и мы, как граждане, оплачиваем это. Они готовятся за наши деньги и ведут войну», — говорят адепты БССР. Они советуют присутствующим не признавать свое белорусское гражданство, а называть себя гражданами СССР: «Как тогда они с вас что-либо взыщут, если вы не гражданин фирмы под названием Республика Беларусь?»

Пупырин при этом рассказывает историю о том, как не выплатил кредит за телефон, а «товарищ Бобрик» — как избежал каких-то процедур в военкомате. Пупырин добавляет, что все документы в Беларуси — недействительны, а судьи — нелегитимны.


Эти активисты называют «единомышленником» экс-преподавателя БГУ Андрея Иванова, который прославился тем, что на протяжении некоторого времени читал лекции белорусским идеологам о масонской угрозе.


Остается неясным, почему, например, чтобы организовать в столице встречу с национально-ориентированным историком, требуется пройти тщательный контроль, а отрицающим государственность страны, в которой живут, шарлатанам это легко удается.


Артем Гарбацевич, Наша ніва
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Люди в материале: Евгений Пупырин (3), Александр Бобрик (1)

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Метки: Политика (13511), Шапито (366)

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