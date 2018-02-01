Белорусский паспорт — «аусвайс», Лукашенко — «гауляйтер»: гомельский блогер проводит в Минске семинар о том, что все мы — граждане БССР

В поле зрения «Нашей Нивы» попал канал гомельского блогера Евгения Пупырина: сначала он снимал видео с критикой Александра Лукашенко, потом взялся за Владимира Путина.

Он раздает советы зрителям, как не пойти служить в армию, как «легально» не выплачивать кредиты, налоги и взносы в Фонд социальной защиты населения, как «оградить детей от произвола врачей Беларуси, которые делают им прививки»... — за подробные консультации он даже берет деньги.

Пупырин родился в России в 1992 году, постоянно проживает в Гомеле.

Как выяснилось, в Беларуси существует целое движение считающих себя жителями БССР. Свои собрания они проводят в Минске, арендуя залы и приглашая участников через интернет.

И тот самый Пупырын — двигатель «восстановления БССР».

В интернете можно найти немало видео с семинаров в Минске, где перед аудиторией выступают адепты БССР. Вот один из них.

О чем там рассказывают?

Первым выступает Пупырин, мол, «все начнется с нас, потому что в Беларуси нужно три-четыре часа, чтобы из любого края страны приехать в столицу, а в России этот процесс затянется».

Главу государства при этом называют «гауляйтером», но пересказывать все выступление Пупырина нет смысла — в общих чертах он доказывает, что «всех обманывают»: по его мнению, свидетельство о рождении, выписанное до 1991 года, автоматически является документом о гражданстве СССР. Если же вы родились позже (как сам Пупырин), то свидетельства о рождении родителей якобы аннулируют ваше белорусское гражданство.

Далее модератор встречи передает слово своему единомышленнику — «товарищу Александру Бобрику».

Бобрик представляется «уполномоченным по правам человека БССР до установления на этой территории конституционного строя» и подчеркивает, что он не хотел принимать эту должность, так как «и без нее обладает властью», но, мол, пришлось.





Бобрик сразу начинает рассказывать, что Республики Беларусь не существует, демонстрирует он это на примере своего белорусского паспорта.

«Паспорт Республики Беларусь — это аусвайс [так назывался документ, который нацисты выдавали на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. — "НН"], вы для них [властей] — не люди. Открываем страницу с фото, там печать размером 30 миллиметров вместо 40, а такие печати ставятся на пропуски или удостоверения. Значит, это не паспорт — его можно выбросить, а спецпропуск для передвижения по временно оккупированной территории. Кто его подписывал? Я не удивлюсь, если это делает уборщица», — рассказывает «товарищ Бобрик».

Он также апеллирует к «римскому праву», согласно которому запись инициалов в белорусском паспорте означает, что его владелец лишен всех прав.

Вишенка на торте бобриковских рассуждений — рекомендация, как уберечь себя от болезней.

«Как мы заболеваем? Я объясню на себе: выхожу на улицу, а вирусов там очень много. Смотрите, ко мне подлетает вирус и спрашивает: "Ви — рус?". "Я — рус", отвечаю. И он дальше пошел, меня не трогает. А если ты не рус — то привет, дорогой! Это действует», — говорит он.

Бобрик уверяет, что благодаря его письмам с должности сняли Марианну Щеткину и Александра Косинца. И объясняет, что Комитетом государственной безопасности на самом деле руководит сын Александра Лукашенко.

«Против нас ведется война, и мы, как граждане, оплачиваем это. Они готовятся за наши деньги и ведут войну», — говорят адепты БССР. Они советуют присутствующим не признавать свое белорусское гражданство, а называть себя гражданами СССР: «Как тогда они с вас что-либо взыщут, если вы не гражданин фирмы под названием Республика Беларусь?»

Пупырин при этом рассказывает историю о том, как не выплатил кредит за телефон, а «товарищ Бобрик» — как избежал каких-то процедур в военкомате. Пупырин добавляет, что все документы в Беларуси — недействительны, а судьи — нелегитимны.





Эти активисты называют «единомышленником» экс-преподавателя БГУ Андрея Иванова, который прославился тем, что на протяжении некоторого времени читал лекции белорусским идеологам о масонской угрозе.





Остается неясным, почему, например, чтобы организовать в столице встречу с национально-ориентированным историком, требуется пройти тщательный контроль, а отрицающим государственность страны, в которой живут, шарлатанам это легко удается.