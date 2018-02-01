В Гомеле появились банкоматы, где можно выбирать номинал снимаемых купюр

«Беларусбанк» запустил новый сервис в своих банкоматах банка. С 1 февраля держатели банковских платежных карточек могут самостоятельно выбирать номинал купюр запрашиваемой суммы, сообщили в банке.

Так, клиенту могут предложить до трех вариантов компоновки необходимой суммы в зависимости от фактического наличия имеющихся в банкомате номиналов.

Также «Беларусбанк» расширяет сеть банкоматов со специальным интерфейсом и речевым сопровождением для слабовидящих людей. Недавно такой банкомат был установлен и в Гомеле. Всего банком установлено 23 подобных банкоматов.

На сегодняшний день сеть банкоматов «Беларусбанка» в стране насчитывает 1263 устройства.