В Брестской области жители Гомельщины пришли к пенсионеру за картошкой и украли больше 4500$

В Столинском районе мошенницы обокрали пенсионера под предлогом покупки картофеля, сообщили БелТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 31 января в агрогородке Ремель. В 13.46 в Столинский РОВД обратился 74-летний местный житель. По словам пенсионера, три неизвестные женщины зашли в дом под предлогом покупки картофеля. Незаметно для хозяина они похитили более $3 тыс. и Br3 тыс. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личности и задержать подозреваемых.

Кражу совершили 45-летняя жительница Гомеля и жительницы Жлобина 1963 и 1972 годов рождения, последняя из которых ранее уже была судима за кражу. У мошенниц были также подельники — супружеская пара из Светлогорска — мужчина и женщина 1958 и 1964 годов рождения. Все задержанные неработающие. Похищенные у пенсионера деньги изъяты.

В отношении подозреваемых Столинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.