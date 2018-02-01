В Брестской области жители Гомельщины пришли к пенсионеру за картошкой и украли больше 4500$

  • 01 февраля 2018, 11:31
  • 275
  • 1



В Столинском районе мошенницы обокрали пенсионера под предлогом покупки картофеля, сообщили БелТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 31 января в агрогородке Ремель. В 13.46 в Столинский РОВД обратился 74-летний местный житель. По словам пенсионера, три неизвестные женщины зашли в дом под предлогом покупки картофеля. Незаметно для хозяина они похитили более $3 тыс. и Br3 тыс. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личности и задержать подозреваемых.

Кражу совершили 45-летняя жительница Гомеля и жительницы Жлобина 1963 и 1972 годов рождения, последняя из которых ранее уже была судима за кражу. У мошенниц были также подельники — супружеская пара из Светлогорска — мужчина и женщина 1958 и 1964 годов рождения. Все задержанные неработающие. Похищенные у пенсионера деньги изъяты.

В отношении подозреваемых Столинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.


БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21434), Светлогорск (1298), Столин (33), Жлобин (1017)

Метки: Криминал (9286), Область (5056)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 01/02 - 02/02:

Самое читаемое