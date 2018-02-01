В феврале и марте на площади Восстания Гомеля продолжат работу ярмарки

В феврале и марте на площади Восстания Гомеля продолжат работу местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов.

Как сообщает управление торговли и услуг Гомельского горисполкома, в ярмарках примут участие различные торговые организации, сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности и потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, а также пчеловоды и ремесленники из Гомеля и Гомельской области.

Даты проведения ярмарок: 3, 4, 10, 11, 24, 25 февраля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта, 1 апреля с учётом погодных условий. Режим работы торговых рядов — с 9.00 до 15.00.

Традиционно будет закрыто движение всех видов транспорта по площади Восстания: