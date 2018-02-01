В феврале и марте на площади Восстания Гомеля продолжат работу ярмарки

  • 01 февраля 2018, 11:13
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В феврале и марте на площади Восстания Гомеля продолжат работу местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов.

Как сообщает управление торговли и услуг Гомельского горисполкома, в ярмарках примут участие различные торговые организации, сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности и потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, а также пчеловоды и ремесленники из Гомеля и Гомельской области.

Даты проведения ярмарок: 3, 4, 10, 11, 24, 25 февраля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта, 1 апреля с учётом погодных условий. Режим работы торговых рядов — с 9.00 до 15.00.

Традиционно будет закрыто движение всех видов транспорта по площади Восстания:

  • с 18.00 2 февраля до 17.00 4 февраля;
  • с 18.00 9 февраля до 17.00 11 февраля;
  • с 18.00 23 февраля до 17.00 25 февраля;
  • с 18.00 2 марта до 17.00 4 марта;
  • с 18.00 9 марта до 17.00 11 марта;
  • с 18.00 16 марта до 17.00 18 марта;
  • с 18.00 23 марта до 17.00 25 марта;
  • с 18.00 30 марта до 17.00 1 апреля.


Юлия Светина, Гомельские ведомости
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