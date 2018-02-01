Видеофакт: автомобиль ГАИ устроил ДТП на Речицком проспекте

В распоряжении «Сильных новостей» оказалась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль ГАИ, двигаясь без проблесковых маячков, нарушает ПДД и становится причиной аварии.

Инцидент произошел сегодня утром.

Судя по записи, авто Госавтоинспекции, не имея на дороге преимущества и с выключеными проблесковыми маячками не пропускает другое авто и сталкивается с «Рено».

Примечательно, что сразу после ДТП, сотрудники, находящиеся в машине, включили «мигалку».