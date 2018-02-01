Видеофакт: автомобиль ГАИ устроил ДТП на Речицком проспекте
- 01 февраля 2018, 10:51
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Места: Гомель (21434)
Метки: Авто (4902), Происшествия (11640), Главное (5639)
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