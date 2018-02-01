Населенные пункты на реке Припять рискуют столкнуться с подтоплением: 1-4 февраля ожидается подъем воды до полуметра

  • 01 февраля 2018, 10:14
  • 558
  • 0



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ожидаемом подъеме уровней воды на реках бассейна Припяти 1-4 февраля.

«По данным Укргидрометцентра, 1-4 февраля на реках бассейна Припяти будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов 31 января и увеличение слоя воды на заводях. Дальнейшее разрушение ледового покрова с возможным резким колебанием уровней воды», — сообщается на сайте ГСЧС в четверг.


Интерфакс-Запад
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Погода (1744)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 01/02 - 02/02:

Самое читаемое