Минский бизнесмен «объел» «Урицкое», заведено уголовное дело за мошенничество

Криминальная практика белорусских регионов показывает: не платить за съеденное можно не только в ресторанах.

Дивная история приключилась с местным КСУП «Урицкое».

Еще в мае 2016 года предприниматель из Минска заключил с предприятием договор на поставку товарно-материальных ценностей, сообщает «Маяк». Речь, судя по всему, шла о продуктах питания.

Договор предусматривал отсрочку по платежу, видимо, поэтому дело так затянулось. Когда же стало понятно, что платить бизнесмен не собирается, следователи выяснили, что полученными продуктами он распорядился «по своему усмотрению». То есть, как сообщается, попросту съел.

Теперь бизнесмен высокого полета находится под уголовным делом по факту мошенничества, которое на него завели следователи районного отдела Следственного комитета.