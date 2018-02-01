Житель Гомельского района пошел за водкой, но устроил в магазине сеанс эксгибиционизма, теперь ему грозит до 3 лет

Дело было сразу после встречи Нового года и хулиган был еще на подпитии. Однако душа требовала большего. Притом, как оказалось, намного большего.

Провинившийся, некий гражданин Л., как сообщает «Маяк», ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершаемые в нетрезвом состоянии. Рецидивист, стало быть.

Бурная встреча Нового года разбудила в нем и вовсе шальные инстинкты.

Начиналось все, впрочем, как обычно. Мужчина, проснувшись после празднования, еще пьяный, отправился в магазин «за добавкой». Как сообщают следователи, уже в магазине ему пришла в голову отличная мысль: покорить сердце продавщицы. Поскольку хорошо известно, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», ловелас не стал читать ей стихи, а, сняв штаны, обнажил половой орган.

В общем, уголовная карьера рецидивиста Л. продолжается. Новогодние похождения грозят ему еще тремя годками в местах не столь отдаленных.