«А много ль корова дает молока?». В Гомельском районе сельчанин продал чужую корову — огорчился из-за снижения надоев

Жизнь белорусской глубинки, как она есть. Если корова стала давать мало молока, ее нужно продать. Даже если она не твоя.

Гомельский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело за кражу на жителя одной из местных деревень, сообщает газета «Маяк».

Как сообщается, мужчина «приютил» у себя корову знакомой, также местной жительницы. По всей видимости, животное было оставлено на хранение.

Как известно, коровы — существа чувствительные. В Советском союзе даже на научном уровне обсуждалась мысль о том, что надои существенно улучшаются, если им включать для прослушивания классическую музыку — Моцарта, или, скажем, Баха. Вряд ли, конечно, сельчанин до такого додумался. Плюс к тому, смена хозяина, пусть и временная, по всей видимости, ввергла буренку в депрессию и она стала давать мало молока.

Рачительный хозяин придумал выход и корову продал. Еще раз проявил он свою хозяйственность в том, что деньги, вырученные от продажи чужого крупного рогатого скота, присвоил.

Так и становятся уголовниками на селе...