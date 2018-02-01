Современный рынок диктует и частному бизнесу, и госкомпаниям условия высокой конкуренции, а значит и постоянного поиска стратегии выживания, отстаивания своих позиций. Сегодня многие приходят к выводу, что успех компании зависит уже не столько от технологического фактора, сколько от человеческого капитала. Поэтому, вопрос получения новых знаний, повышения собственной компетенции либо уровня сотрудников становится как никогда актуальным. Да и весьма скудный выбор на рынке труда напоминает: учиться никогда не поздно, а сейчас — просто необходимо.

Два года назад, чтобы сделать получение новых знаний более доступным, в Гомеле было открыто представительство Бизнес-школы ИПМ, столичной школы, которая уже 25 лет успешно работает на рынке бизнес-образования Беларуси. И вот уже 3-й год у слушателей из Гомеля и Гомельской области есть возможность проходить обучение без отрыва от производства, но при непосредственном участии столичных экспертов и преподавателей, посещая занятия в гомельском офисе Бизнес-школы ИПМ.

Исходя из спроса и тенденций на рынке Бизнес-школа ИПМ в Гомеле постоянно расширяет портфель обучающих программ. Подробнее о том, какие программы в 2018 году будут доступны для гомельских компаний делится руководитель Гомельского представительства Бизнес-школы ИПМ Анна Залужная:

6 февраля SMART-ТВ: Экспортный маркетинг, Денис Санько

Как в кратчайшие сроки и с минимальными затратами выйти на новый рынок сбыта с собственным продуктом и обеспечить себе долгосрочную устойчивую прибыльность?

— Шаблоны анализа и оценки потенциала рынка

— Как правильно собирать данные о целевом рынке, какими методами пользоваться, чтобы сэкономить время и не пожертвовать качеством конечного результата

— Подробные инструкции о том: как подходить к анализу нового рынка, как оценивать его потенциал, как находить информацию, как находить участников целевого рынка, которые смогут оказать Вам поддержку в получении полезной информации и/или выходе на рынок





7 февраля Презентация Школы финансов и контроллинга

Мы рады будем представить наш обновленный портфель программ по финансам и контроллингу, доступный для обучения в Гомеле.

Психологи утверждают, что формула успеха в любой работе — это перемножение «качества» на «приятие». Применительно к финансисту это означает, что он должен не только дружить с цифрами, но и уметь строить отношения. Да, мы включаем в наши программы идеи по оптимизации финансового цикла и учим правильно дисконтировать денежные потоки. Но помимо этого мы развиваем способность понимать собственника и советуем, как именно нужно договариваться с бухгалтерией, производственниками и маркетологами. Умение договариваться в разы увеличивает качество жизни. В этом Вы сможете убедиться прямо на наших программах.





Программа презентации. Мастер-классы преподавателей:

— Владимир Соскин, учредитель Студии управленческого учета — «Кто вам не даст сделать управленческий учет?»

— Владислав Толкач, партнер в Бизнес-школе ИПМ, руководитель финансовых программ- «Картина мира в голове финансистов: результаты исследований»

— Михаил Германович, финансовый директор группы компаний AsstrA — «Как мы управляем валютными рисками в транснациональном бизнесе»





19 февраля Программа «Sales-профи: продавай по-настоящему»

Программа Sales-профи — это пошаговая инструкция для продавцов, отработка основных навыков: холодные звонки, работа с возражениями, активные продажи.





75 самостоятельных заданий с обратной связью

56 аудиопримеров

32 видеопримера

92 примера речевого скрипта

28 заданий, выполняемых обучаемым на практике в работе со своими клиентами

21 февраля Мастер-класс для участников Конкурса предпринимательских идей «Инновации: планомерная работа или озарение, Алексей Искорцев

Что такое инновации, как происходит поиск инновационных идей, мифы и факты об инновациях, как реализовать потенциал инновационных идей.





2 марта Программа «Организация и управление отделом продаж: практическое руководство»

«Как увеличить продажи?» Этот вопрос задают себе сотни и тысячи руководителей каждый день. «Волшебной таблетки» нет. Есть только кропотливая работа над всеми аспектами продаж ежедневно и ежечасно. Бизнесы разные и специфика у всех разная, но есть и то, что можно сделать прямо сейчас. Что дает вашей компании обучение продажам? Прежде всего, обучение — это возможность посмотреть на процесс покупки-продажи глазами клиента и сделать эту позицию восприятия устойчивым навыком.





• Как создать и организовать работу отдела продаж

• Как отобрать торговый персонал, способный выполнять поставленные перед ним задачи, и обучить его необходимым навыкам

• Как устанавливать цели и задачи для торгового персонала

• Как использовать ключевые маркетинговые концепции в работе отдела продаж

• Каковы наиболее эффективные маркетинговые инструменты работы с клиентами

• Как составляющие комплекса маркетинга (7Р/7С) влияют на объем продаж

• Как осуществлять планирование продаж отдела (компании)

• Какие финансовые показатели использовать для оценки эффективности деятельности отдела продаж

• Как использовать базовые финансовые техники для повышения доходности и стимулирования продаж

• Что должна включать в себя эффективная система стимулирования торгового персонала

• Как определить свой стиль управления и сделать его эффективным

• Как сформировать команду в отделе продаж

6 марта Презентация программ Школы маркетинга

Презентация Школы маркетинга стала уже доброй традицией, и каждый год собирает все больше специалистов, которым интересен маркетинг.

Традиционно мы приготовили для вас новые программы, основанные на материалах и разработках нашего постоянного партнера Королевского института маркетинга, CIM. Мы предлагаем программы разного уровня подготовки, узкоспециализированные программы. Какую программу выбрать, какие именно компетенции вам нужны? Проанализировать себя: склонности, навыки и окружение — помогут наши эксперты.

На презентации вы сможете посмотреть на себя со стороны, проанализировать сильные и слабые стороны и сделать правильный выбор.





21 марта SMART-ТВ: Как создать систему маркетинговой аналитики и не допускать грубых ошибок, Эдуард Чурлей

Почему собирать информацию сегодня особенно важно. Кто это делает и как делать это правильно? Какие ошибки иногда допускают в этом процессе? Непросто собрать информацию... а как же ее использовать?





23 марта Программа «Маркетинг-профессионал»

Программа «Маркетинг-профессионал» создана в соответствии со стандартами Королевского Института Маркетинга (CIM), Великобритания и квалификационными требованиями Европейского Союза. Использование в программе элементов дистанционного образования позволяет значительно повысить эффективность усвоения учебного материала и индивидуализировать обучение. Обучение на программе строится на основе интерактивных технологий обучения, широко применяются кейсы, групповые дискуссии. Учебный процесс построен таким образом, чтобы максимально обеспечить усвоение теоретического материала путем закрепления практических навыков — 50% учебного времени отводится под практические занятия. Практические занятия проходят в мини-группах — разбираются конкретные ситуации на примере предприятий слушателей.





Ваше обучение или обучение ваших сотрудников должно быть мотивированным и всегда иметь четкий результат. На это нацелены все программы Бизнес-школы ИПМ. Вы вкладываете деньги в повышение знаний сотрудника, и по итогам своего обучения он должен прийти в компанию с конкретными предложениями, идеями, инициативами. Вот ориентиры Бизнес-школы ИПМ в работе.

Для всех читателей портала «Сильные новости» мы дарим 15% скидку на любую программу обучения в Бизнес-школе ИПМ в Гомеле в 2018 году!

Ждем вас на наших программах!

Бизнес-школа ИПМ

Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля. +375 (232) 27-90-11