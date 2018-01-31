С начала недели с гололёдными травмами в учреждения здравоохранения Гомеля обратились 83 человека

  • 31 января 2018, 17:57
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С начала недели с гололёдными травмами в учреждения здравоохранения города обратились 83 человека. Об этом сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

Не успели мы насладиться пушистым снегом, как по подоконникам забарабанил дождь. И всё бы ничего, но ведь ночью подмораживает. И на утро путь от дома до работы напоминает скорее полосу с препятствиями.

Из-за изменившихся погодных условий, за три дня текущей недели в результате гололедицы пострадали 83 человека. Из них 18 — дети. Все обратившиеся в госпитализации не нуждались, им была оказана амбулаторно-поликлиническая помощь.

Начало февраля обещает быть таким же мокрым. По ночам — лёгкий мороз. Поэтому, пожалуйста, смотрите под ноги. Носите удобную обувь на низком каблуке. Предпочтение отдайте сапогам, на подошве которых есть протекторы. Не нагружайте себя тяжестями, в опасных местах обязательно передвигайтесь маленькими шажками. И, конечно, не спешите, не гонитесь за автобусом — в общем, берегите себя. Никто ведь не хочет получить травму.


Татьяна Сычкова, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (21424)

Метки: Происшествия (11634)

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