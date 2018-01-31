Гомель лихих 90-х на фото. Каким был город в сложную эпоху

«Сильные Новости» сделали для вас подборку фотоснимков Гомеля девяностых годов прошлого столетия.

90-е — противоречивое время: для кого-то лихие и бандитские, для кого-то они — глоток свободы. Эпоха первичного накопления капитала и потерь надежд. А для кого-то и вовсе — жвачки «Турбо» из коммерческих киосков. Мы воздержимся от оценок того сложного времени и просто попробуем «пройтись» гомельскими улицами той поры.

Свое путешествие мы начнем так же, как начали бы его приезжие в Гомель — с железнодорожного вокзала и его окрестностей.

Вот так выглядела Привокзальная площадь в самом конце девяностых. Характерная примета того времени — ДК Железнодорожников на «вечной» реконструкции. Даже не верилось, что когда-то он снова будет работать.

Как и сейчас, в 1992-м году Привокзальная площадь была конечной для многих автобусных и троллейбусных маршрутов. Интересно, что на первом снимке еще нет здания пригородного вокзала — его построят только в 1996 году. Основные виды городского транспорта тогда: троллейбусы ЗиУ-682В и автобусы Икарусы.













Вид на железнодорожный вокзал со стороны путей, 1999 год. Все выглядит почти как сейчас, только нет еще навесов над перронами. В центре снимка — тепловоз УЗ М62-1339.





Снимок не из 90-х, а из самого начала нулевых. Гомельский автовокзал для реконструкции.





Фотоснимок первой половины 90-х. Привокзальный мини-рынок, получивший в народе название «Пятачок».





Центральный рынок в самом начале 90-х. Снимок сделан либо в выходной понедельник, когда рынок не работал, либо вообще еще до его открытия. Характерно, что жители «Центра» называли ряды возле здания исключительно «базаром», а вот само здание рынка — «крытым».





1992-й год, троллейбусы ЗиУ-682В и ЗиУ-682Г на улице Победы, которая не носила тогда еще гордого звания проспекта. Интересно, что маршрут 10-го троллейбуса не проходил тогда через проспект Ленина, а шел только по «Победе».









Универмаг «Гомель» или, как его чаще называли, «Новый универмаг» во второй половине 90-х. Здание до реконструкции было обильно украшено наружной рекламой. К слову, строительство подземных переходов на Советской было связанно именно со строительством торгового центра.













Вид на улицу Советскую и Цирк, 1992 год.





Перекресток Победы и Советской, приблизительно 1996-97 годы. Такие снимки, как правило, вызывают у гомельчан печальные мысли о том, какой раньше был зеленый город.





Так выглядела улица Советская в 1995-1996 годах.





Рассмотрим чуть детальнее. Магазин «Зубренок» еще не обзавелся бургерами в ассортименте, зато рядом с ним можно вполне встретить живую корову.









Перекресток Коммунаров и Советской. Фото сделано в самом конце нулевых, но обратите внимание сколько еще деревьев!





Ресторан «Беларусь», который сейчас стал «Европой», а в народе носил название «Бэсэр». Фото первой половины 90-х годов, о чем нам ярко свидетельствует вывеска с надписью «Казино».





А так выглядела улица Интернациональная в самом конце 80-х/начале 90-х годов. Проезжая часть вдвое уже, никаких подземных переходов и много деревьев.





В 90-е активно началась реставрация церквей и храмов. Здание планетария вернулось православной церкви. По снимкам можно проследить как восстанавливали звонницу.









Самое начало 90-х годов. Епископ Аристарх шагает на свою первую архиерейскую службу после возрождения епархии в Свято-Петропавловский собор по ковру из цветов.





А это Свято-Никольская церковь в процессе реставрации. Первая половина 90-х годов.





В 1990-м году здание на улице Советской передали Католической церкви. Реконструкция началась в 1994 году, а освятили храм только в 2000-м.





































Как выглядел центр города мы разобрались, а что же происходило в других районах?

Микрорайон «Сельмаш», проспект Космонавтов, здание Дворца Молодежи, начало 90-х. В начале нулевых здесь разместится ночной клуб «Элис», а потом здание отойдет Медицинскому университету.









Характерное фото эпохи. В водопроводных кранах нет воды, и жители окрестных улиц пришли с ведрами и бидонами за водой к пожарным. Перекресток Ефремова и проспекта Космонавтов, 1993 год.





На первом плане снимков, конечно, тепловоз и паровоз, но мы можем рассмотреть вид на «Сельмаш» со стороны железнодорожных путей. На снимках — послевоенный тепловоз ТЭ-2 и довоенный грузовой паровоз Эм 730-41. Долгое время можно было наблюдать с сельмашевского моста, как этот или похожий тепловоз курсировал по железной дороге в районе депо. Снимки 1990-го года.









Переместимся в Советский район. Так выглядел Любенский микрорайон в 1992 году.





Стадион «Локомотив» задолго до его реконструкции, 1996 год, выставка собак. Обратите внимание на моду тех лет.





А это корпус университета имени Сухого, вторая половина 90-х годов. В 1998 году Политехнический институт был преобразован в университет.





Авторынок «Осовцы» в 1992-м году. До сих пор автолюбители съезжаются сюда, чтобы приобрести запчасти или целую машину.





Вид на Речицкое шоссе в районе будущего «Гиппо», вторая половина 90-х. Позже на пустыре построят многоэтажки и гипермаркет. Характерная примета времени — двухэтажный автобус.





Затронем тему двухэтажных автобусов чуть глубже. По гомельским улицам этот диковинный общественный транспорт ездил с 1997-го по 2004-й год. Постепенно они приходили в негодность и заменялись на новые автобусы. Как правило, такие автобусы ставили на малопопулярные маршруты.









А это фото не из 90-х, но позволяет дополнить впечатление о необычном для Гомеля транспорте тех времен. Автобус MAN SL200 на Советской.





Умели гомельчане и отдыхать в те времена. Те, кто мог себе это позволить, могли, например, насладить выступлением варьете в ресторане гостиницы «Турист». Фото — 1996-1998 годы.





Тем, кто был победнее, оставались народные гуляния. На снимках один из «Дней города» между 1991 и 1994 годами. Это легко определить по государственной символике того времени. На первом снимке выступает председатель городского совета депутатов Светлана Гольдаде. В те времена должность руководителя города была выбираемой, сейчас городских руководителей назначают. На втором снимке епископ гомельский и жлобинский Аристарх.









Фото: Pastvu.com, «Пошукі старога Гомеля», «История Гомельщины в фото».