Пограничники в «Новой Гуте» занимаются... дизайном пассажиров

  • 31 января 2018, 15:15
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Курьезную вывеску на белорусском пограничном пункте «Новая Гута» на белорусско-украинской границе заметил один из пользователей Фейсбука — Zaza Gašek.

Зал оформления и контроля пассажиров в переводе на английский язык становится залом... дизайна и контроля пассажиров (Hall of design and control of the passengers).

Можно предположить, что перевод текста делался не с помощью Google translate: эта программа дает правильный перевод — «Hall of registration and control of passengers».


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