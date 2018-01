Пограничники в «Новой Гуте» занимаются... дизайном пассажиров

Курьезную вывеску на белорусском пограничном пункте «Новая Гута» на белорусско-украинской границе заметил один из пользователей Фейсбука — Zaza Gašek.

Зал оформления и контроля пассажиров в переводе на английский язык становится залом... дизайна и контроля пассажиров (Hall of design and control of the passengers).

Можно предположить, что перевод текста делался не с помощью Google translate: эта программа дает правильный перевод — «Hall of registration and control of passengers».