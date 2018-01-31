«В СМИ такое обычно называют «рейдерским захватом». Предприниматели бизнес-центра «Славия» написали открытое письмо президенту

«Ни местная власть, ни правоохранительные органы, ни суды не слышат нас! Осталась надежда на президента», — предприниматели — резиденты центра «Славия» оказались на грани отчаяния.

Они утверждают: основные собственники, владеющие большей частью бизнес-центра, создали «мелким» собственникам невыносимые условия. Предприниматели предполагают, наблюдая ситуацию изнутри, что цель действий основных собственников — выжить «мелких» из бизнес-центра, используя пробелы в законодательстве и манипулируя правом.

Основной собственник и член товарищества — ООО «Спектрум Девелопмент». Компания была зарегистрирована в феврале 2014 года в Минске. Через месяц после регистрации «Спектрум Девелопмент» купила у строительной компании «Славия» около 3 тысяч квадратных метров площадей в бизнес-центре, или 47,54% первой очереди строительства. Эти площади «Спектрум Девелопмент» сдал в аренду ИООО «EPAM SISTEMS».

Неосновные собственники жалуются на увеличение коммунальных платежей, спорную реконструкцию в практически новом здании, непредоставление информации по платежам.

По их словам, решения по управлению имуществом принимаются фактически без их участия. По договору все собственники обязаны возмещать счета, выставленные товариществом — в противном случае отключают коммуникации. Что, кстати, периодически и делается со стороны администрации товарищества собственников БЦ «Славия». Свет отключается, рекламные вывески не согласовываются. А предприниматели вновь и вновь тратят моральные и материальные ресурсы на походы по судам.

В своем письме президенту предприниматели обращают внимание на космические суммы, которые планируется «сорвать» с них на содержание бизнес-центра в 2018 году.













«ООО "Спектрум Девелопмент" получило прямой контроль над принимаемыми Товариществом собственников решениями и в итоге создало ситуацию, в которой наша предпринимательская деятельность стала убыточной и приведёт в дальнейшем к нашему банкротству», — подчёркивают предприниматели.

Суммы обязательных платежей, выставляемые членам Товарищества собственников, к концу 2017 года выросли, в сравнении с началом года, в 7 раз и превысили 47 руб. за кв. м. В результате стоимость обслуживания общего имущества бизнес-центра «Славия» (коридоры, лестничные проёмы, придомовая территория, охрана и т.д.) для собственников нежилых помещений многократно превысила даже те расходы, которые они понесли бы, если бы арендовали аналогичные помещения в других административных зданиях Гомеля. Притом, что здесь они площади не арендуют — они владеют ими!

В 2018 году планируется дальнейший рост обязательных платежей. Общий размер расходов по утверждённой Товариществом собственников смете расходов на 2018 год составил 19 642 796 рублей. В 2016 году фактические годовые расходы Товарищества собственников составили 416 982 рублей. «Рост более чем в сорок пять раз!», — возмущены предприниматели.

При штате в 16 человек заявленные на 2018 год расходы ТС на канцелярские принадлежности превышают 84 тыс. рублей, на обучение и курсы — 120 тыс. рублей, представительские и непредвиденные расходы — 126 тыс. рублей, программное обеспечение — 230 тыс. рублей, транспортные услуги — 270 тыс. рублей, инструменты — 180 тыс. рублей, оборудование и инвентарь — 800 тыс. рублей, и так далее.

«В новом современном здании, введённом в эксплуатацию в январе 2014 года, по решению Товарищества собственников проводятся дорогостоящие работы по реконструкции и модернизации, целесообразность которых никак не обоснована, затраты на которые также включаются в счета, выставляемые нам. Размер расходов ТС на 2018 год превысил общую стоимость строительства бизнес-центра "Славия"! В то же время Закон о совместном домовладении не допускает прекращения членства в ТС по собственной инициативе его члена без отчуждения соответствующих нежилых помещений. При этом, учитывая вышеуказанные обременения, спрос со стороны покупателей на данные нежилые помещения практически отсутствует, что вынуждает собственников реализовывать имущество ниже стоимости приобретения, неся огромные убытки. При этом ООО "Спектрум Девелопмент", пользуясь созданной им же ситуацией, скупает недвижимость в бизнес-центре "Славия" по заниженным в несколько раз ценам», — объяснили в письме президенту предприниматели.

Своё будущее в бизнес-центре они видят пессимистично: огромные расходы на «королевское» содержание бизнес-центра приведёт их к убыткам и банкротству, продать по адекватной цене свои площади они не смогут.

«Полагаем, что целью данной деятельности является завладение нашей собственностью в бизнес-центре "Славия", что в средствах массовой информации обычно именуют "рейдерским захватом". Обращения в судебные органы также не дают результатов, так как рассмотрение материалов дела затягивается на месяцы, при этом Товарищество собственников выставляет новые счета, которые необходимо оспаривать заново, а в случае отказа от оплаты — прекращает подачу электроэнергии», — отмечают заявители.

Они просят взять на личный контроль проведение проверок хозяйственной деятельности Товарищества собственников и ООО «Спектрум Девелопмент», внести изменения в Указ президента о товариществе собственников с целью расширения сферы его действия на товарищества собственников нежилых домов.



