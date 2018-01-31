Мастера жанра из трех городов выйдут на сцену фестиваля «Блюзовые сказки» в Гомеле

  • 31 января 2018, 13:48
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Организаторы обещают широкую музыкальную палитру «от корневого блюза захолустного американского Юга, до веселого электро-гитарного драйва в стиле блюз-рок, от фанк-пульса до экспериментов с музыкальной аутентикой далеких друг от друга народов».

Среди прочих представителей гомельской сцены, в ГЦК выступят мэтры Александр Цыганок и Александр Гулай (GULAY & TIGANA). Компанию им составят коллективы из Смоленска и Минска. Подробная программа по ссылке.

Фестиваль завершится неформальным афтепати в баре «Квартирник». Билеты в кассах ГЦК, «Квартирнике» и «Чаше мира» (Советская, 1).



gomel.today
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Люди в материале: Александр Цыганок (5), Александр Гулай (1)

Места: Гомель (21424)

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