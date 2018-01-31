Мастера жанра из трех городов выйдут на сцену фестиваля «Блюзовые сказки» в Гомеле

Организаторы обещают широкую музыкальную палитру «от корневого блюза захолустного американского Юга, до веселого электро-гитарного драйва в стиле блюз-рок, от фанк-пульса до экспериментов с музыкальной аутентикой далеких друг от друга народов».

Среди прочих представителей гомельской сцены, в ГЦК выступят мэтры Александр Цыганок и Александр Гулай (GULAY & TIGANA). Компанию им составят коллективы из Смоленска и Минска. Подробная программа по ссылке.

Фестиваль завершится неформальным афтепати в баре «Квартирник». Билеты в кассах ГЦК, «Квартирнике» и «Чаше мира» (Советская, 1).



