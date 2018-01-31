Мастера жанра из трех городов выйдут на сцену фестиваля «Блюзовые сказки» в Гомеле
- 31 января 2018, 13:48
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Люди в материале: Александр Цыганок (5), Александр Гулай (1)
Места: Гомель (21424)
Метки: Афиша (1760)
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