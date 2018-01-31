Ветеринары фиксируют ожоги на лапах у собак. Гомель продолжают солить тоннами

За несколько недель на дороги Гомеля городские службы ЖКХ выбросили несколько сотен тонн песко-соляной смеси из расчёта 50 тонн за ночь. Такая цифра характерна для не слишком снежных дней.

В сильные же снегопады в сутки город посыпают более чем 200 тоннами такой смеси, рассказали Гомельскому Зелёному порталу в городском ЖКХ.

Традиционная пескосоль — это речной или карьерный песок, смешанный с технической солью. Коммунальные службы называют эту смесь оптимальным противогололёдным материалом.

Если такой реагент может за сезон испортить обувь, то что он способен сотворить с почвой, растениями и даже с мягкими подушечками лапок ваших любимых питомцев?

С такой проблемой столкнулась Наталья Ошека, владелица сразу нескольких питомцев.

— У меня собаки страдают от этой насыпи. Она царапает подушечки, а если есть царапинки или трещинки конкретно на лапах, то им больно. Но, вроде как, дворы ею не посыпают, наш и соседние чистят просто. А если говорить в общем, то от этой «посыпки» страдают и мои собаки, и моя машина, — рассказывает Наташа.

Дарья Кисель столкнулась с такой же проблемой. На собственном опыте выработали методы реабилитации.

— Аллергии не было, но подушечки трескаются — собаке потом довольно больно наступать. Лапы мы моем более тщательно, чтобы соль вымыть. И перед, и после прогулки надо смазывать их кремом или вазелином, — уверена Даша.

Ветеринары подтверждают слова девушки.

— Лапки желательно промывать мыльным раствором. Дело в том, что помимо песка и соли, смесь содержит химические вещества, которые начинают разъедать подушечки. Лучше использовать крем на восковой основе. Лапку можно просто обмакнуть в него, — рассказывает ветеринарный врач Гомельской городской ветстанции Александр Тарасов.

Ветеринары предупреждают: смесь может не просто привести к царапинам, но вызвать ожоги и даже межпальцевый дерматит. Поэтому специалисты рекомендуют мыть лапы после каждой прогулки и каждый раз их осматривать.

— К нам достаточно много обращаются с такой проблемой. С дерматитами и ожогами. Конечно, это больше характерно для сильных холодов, но и сейчас такая проблема актуальна, — продолжает Александр Тарасов.

Пока в Беларуси применение пескосоли считают наиболее выгодным и удобным. Гомельский Зелёный портал советует внимательно следить за лапами ваших собак:

перед прогулкой обмакнуть лапки в вазелин или специальный крем;

дома тщательно промыть их мыльным раствором;

осмотреть на предмет повреждений; в случае,

если таковые обнаружились, обратиться к врачу.

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