Сотрудниц ДСК прооперировали после аварии на «зебре» в Гомеле

Попавшие на нерегулируемом переходе под колеса МАЗа гомельчанки находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, состояние обеих стабильно тяжелое, сообщил Sputnik в среду заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Гомельской областной клинической больницы Сергей Мурашко.

Пострадавших скорая помощь доставила в областную клиническую больницу. В тот же вечер их прооперировали, у одной из пациенток серьезная травма ноги, операция длилась три часа.

«Состояние пациенток стабильно тяжелое, они выведены из шока, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Чтобы снять болевые ощущения, женщин ввели медикаментозный сон», — сказал Мурашко.

ДТП произошло 30 января около 16:15 на пересечении улиц Барыкина и Борисенко. Предварительно установлено, что легковой автомобиль Ford пропускал пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в легковушку врезался МАЗ. Грузовик отбросило на пешеходный переход, где он сбил двух женщин.

Пострадавшими оказались две сотрудницы производственной лаборатории Гомельского домостроительного комбината. По привычному маршруту коллеги шли с работы домой.

Как сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, за рулем МАЗа находился житель агрогородка Урицкое 1994 года рождения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

Следствие устанавливает причины ДТП, назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные экспертизы.