В Гомель пришёл обмен игрушками: рассказываем о новом движении ToyCrossing

Bookcrossing (обмен книгами) знаком многим, а вот что вы слышали о тойкроссинге? Как он поможет уберечь ваш бюджет от ненужных трат? Автор многих благотворительных проектов Александра Лазаренко рассказывает Гомельскому Зелёному порталу о новой инициативае.

С января в арт-пространстве «Ковчег» работает абсолютно новая для Гомеля инициатива — ToyCrossing. Суть его проста. Любой может приносить детские игрушки, чтобы в последующем те, кому они приглянутся, смогли забрать их навсегда. При этом в обмен на понравившуюся вещь нужно отдать свою.

— В первую очередь, этот проект нужен и понятен мне: как молодая мама я ежедневно сталкиваюсь с просьбой купить куклу, шарик... Эти мелкие расходы не слишком бьют по карману, но изрядно захламляют дом, а дочка максимум через 5 дней уже забывает о новой игрушке. Это такой крик души моего дома о спасении. Я уверена: наша история не уникальна, — рассказывает организаторка проекта Саша Лазаренко.

Учитывая экономическую ситуацию в стране и стоимость игрушек на рынке или в магазинах, это действительно выгодная и полезная инициатива. Разумеется, отдавать игрушки желательно в хорошем состоянии и чистом виде.





Подобная практика давно существует в европейских странах. В соседней Литве, например, ToyCrossing уже не новость.

— Заняться таким проектом меня вдохновила подруга. Она работала няней в Вильнюсе. Семья, которая её принимала, участвовала в подобном движении. Там ребёнок может даже лично быть знакомым с рецепиентом. Это очень мощный, на мой взгляд, способ воспитания щедрости и способности отдавать. Потому что, как правило, активный интерес к новым игрушкам у детей просыпается с 3-х лет, и в этом же возрасте процесс обучения щедрости довольно сложный. В этом возрасте дети уже чётко очерчивают границы и ревностно относятся к своим игрушкам, — рассказывает организаторка.

Такая инициатива, прежде всего, с детства учит ребёнка не только брать, но и отдавать, позволяет очистить пространство от ненужных и наскучивших вещей, экономит время и силы в попытках отговорить ребёнка от ненужной покупки. И, конечно, это хороший толчок к развитию благотворительности и экологической сознательности у гомельчан.

— Я понимаю, какова цена этих пластмассовых китайских игрушек для окружающей среды. Здесь, пожалуй, ничего пока не могу сделать, кроме того, чтобы объявить о вызове перепотреблению вот таким способом. Кстати, первая партия игрушек, украсившая полки, была от наших детей.

Поделиться игрушками и сделать чей-то мир чуточку ярче может любой желающий. Возможно, надоевшая вашему ребёнку игрушка, для кого-то станет настоящим сокровищем.