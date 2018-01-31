Фотофакт: на прилавках гомельских магазинов появился зефир с мацой. Можно ли его есть православным — разъясняет архимандрит

Бобруйская фабрика «Красный пищевик» выпустила сорт зефира, посыпанный вместо обычной сахарной пудры крошкой еврейских культовых лепешек.

Кошерный зефир

На вид это стандартные упаковки со сладостями от белорусского производителя, но все надписи на них — на иврите. На русском только написано: «Зефир в обсыпке из мацы». Еще здесь изображена группа колоритных евреев в стиле Марка Шагала.

Маца выпекается из пресного теста без закваски. Согласно библейской традиции, Бог предписал евреям именно такой пищей отмечать в праздник Пасхи свое спасение из египетского плена. В связи с тем, что у читателей и потребителей возник ряд вопросов, «Сильные новости» обратились за разъяснениями к служителям культа и на саму фабрику.

Один из преподавателей Гомельской еврейской общины Арье-Лейб рассказал, что мацу можно употреблять и в праздник Пейсах, и просто так:

— Но если речь идет о религиозных евреях, то они должны кушать кошерную мацу. Такой продукт изготавливается строго в соответствии с Галахическими традициями. Здесь важно и точное время произрастания хлебных злаков, и гарантия от попадания на зерна влаги, и многое другое.

Арье-Лейб также сообщил, что такую муку перевозят в специально опечатанных мешках. Кошерную мацу изготавливают в Киеве, Израиле и других местах. И чем строже соблюдаются требования, тем выше может быть цена. Однако не практикующие иудаизм светские люди и не евреи могут употреблять мацу, то есть пресные лепешки, изготовленные и без соблюдения религиозных канонов. В прошлом имел так же хождение «кровавый навет», в связи с которым евреев обвиняли в ритуальном использовании крови младенцев при изготовлении мацы. Подобные измышления использовались в антисемитской пропаганде при разжигании межнациональных конфликтов и подготовке погромов. Никаких доказательств подобной практики не существует, и современной наукой «кровавый навет» полностью опровергается как фальшивка.





Архимандрит о. Савва (Мажуко), насельник гомельского Свято-Никольского монастыря, так ответил на наш вопрос о допустимости зефира с мацой в пищу православными:

— А разве он ядовитый? Конечно, если такой продукт применять в культовых целях — то это уже будет следование иной вере. Но когда эта пища будет употребляться не в ритуальных целях, то я ничего страшного в этом не вижу. Допустим, например, кто-то поклоняется попкорну. А я ем его просто так, и это не значит, что я совершаю обряд вместе с ними. Конечно, предполагаю, что у определенных «ревнителей» может возникнуть и иная точка зрения.

История на все вкусы

Елена Курмаз, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Красный пищевик», сообщила нам следующее:

— Выпуск зефира ТМ «Первый Бобруйский» с посыпкой из мацы наша фабрика наладила в 2017 году к самому значимому еврейскому празднику Пейсаху. Идея выпуска такого зефира принадлежит креативной команде наших маркетологов. Ведь Бобруйск — это самый еврейский город во всей Беларуси. Сама фабрика «Красный пищевик» в своем становлении во многом обязана еврейским предпринимателям. Мы с уважением относимся к еврейской житейской мудрости и традициям бережливости, поэтому решили сэкономить и сделать упаковку вместо привычных 250 граммов — 249! В основу концепции легло культовое произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок», в котором Бобруйск упоминается как «прекрасное, высококультурное место». Зефир с мацой фабрика поставляет, в том числе, и в Израиль. А вообще, как известно, нет страны, где не живут евреи, поэтому эта продукция неизменно пользуется спросом.

Маца, которой посыпан зефир — настоящая. И по словам заместителя директора, соответствует всем принципам кошерного питания. Закупается она для фабрики в Москве.





ОАО «Красный пищевик», как сказано на его сайте, является старейшим кондитерским предприятием Беларуси. Впрочем, с этим, возможно, могли бы поспорить другие предприятия. Например, гомельский кондитерский комбинат «Спартак». Но как бы там ни было, в 1870 году купец Хонон Райцин основал в Бобрйске дрожжевой завод, на котором работало всего 3 человека. Предприятие неоднократно меняло владельцев, переходя из рук еврейских купцов к польским шляхтичам и обратно. В 1913 году, при очередном владельце Янкеле Розовском, на заводе было занято 35 рабочих. После революции предприятие было национализировано и передано «Белпищетресту». В 1925 году здесь трудилось 103 рабочих. К 1929 году дрожжевой завод был преобразован в кондитерскую фабрику «Красный пищевик», начался выпуск мармелада. Зефир на бобруйской фабрике стали производить с середины 30-х годов.

ОАО «Красный пищевик» имеет своих дистрибьюторов в Израиле, США и Канаде.