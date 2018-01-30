Невыдуманная история: Отец. 19 лет спустя

Мне 22, и отца я почти не помню. Вернее, у меня осталось какое-то чувст­во счастья и полета от воспоминаний из далекого детства, а еще глубоко в детскую память врезался образ смеющегося брюнета с усами и белоснежной улыбкой.

Потом уже мама сказала, что отец, приходя с работы, всегда хватал меня на руки и подбрасывал высоко вверх, а я хохотала от счастья. Это все, что я помнила об отце.

А когда мне было три года, отец исчез из нашей жизни. В 16 лет мама рассказала, что папа, как обычно, ушел тогда на работу и после нее не вернулся домой. Она всю ночь рыдала, обзванивала все больницы, милицию, бегала даже к его работе, не случилось ли чего?

С ним ничего не случилось. Просто он уехал с другой женщиной в другой город, а через пару недель бабушка, мама отца, попросила освободить ее квартиру. Все. Дальше мы жили без папы. Родители развелись, папа три года платил алименты, а потом перестал. Я не знаю почему. Мама от него помощи не требовала. Алименты она положила мне на счет, а все фотографии с ним уничтожила. Бабушку, маму отца, я вообще не знаю. Никогда ее не видела.

В первом классе у меня появился новый папа, настоящий и любимый.

Сейчас он напоминает мне Гошу из фильма «Москва слезам не верит». Он появился у нас однажды вечером, принес школьный стол и стул, чтобы мне было удобно учить уроки, и сказал, что это подарок для маленькой школьницы. А школьница обязана хорошо учиться и радовать маму. Мы вместе ужинали и много смеялись.

Потом он пригласил нас в лес за грибами. В грибы в тот раз я ездила впервые. Много насобирала. А какой вкусный у нас в лесу был обед! Такой вкусной картошки с салом и луком я в жизни не ела! Потом мы вместе ходили в кино и на аттракционы.

Однажды дядя Миша принес настоящую новогоднюю елку под самый потолок, и я просто захлебнулась от счастья и восхищения. Елку он поставил на балкон и сказал, что завтра на работе сделает крестовину, чтобы крепко установить ее, а еще мы вместе пойдем покупать елочные игрушки. На такую елку игрушек надо много, а у нас их совсем мало.

Следующий день я ждала дядю Мишу с огромным нетерпением и постоянно выглядывала в окошко. Он сам увидел меня и помахал! В тот вечер он принес огромную крестовину, огромный подарок с конфетами, огромный пакет с мандаринами и показал мне маленькую коробочку. Сказал, что это будет наш с ним подарок для мамы. Когда нарядим елку, то спрячем его там.

После ужина мы поехали в универмаг за игрушками. И сегодня, вспоминая тот день, я улыбаюсь от счастья. Впереди нас в очереди стояла семья с девочкой лет десяти. Они тоже выбирали елочные украшения. Девочка, рассматривая игрушки, все время прыгала от восторга и говорила: «Папочка, а давай этих три возьмем, папочка, а этих пять, папулька, и эту!», а я так завидовала ей. А когда подошла наша очередь, я тоже, совершенно внезапно и неожиданно сказала: «Папочка!»

Мама расплакалась, я растерялась и испугалась, дядя Миша тоже оторопел. В чувства нас привела продавщица своим зычным голосом: «Граждане, вы задерживаете очередь! Быстрее определяйтесь с покупками!»

Дядя Миша тогда обнял меня за плечо и тихонько сказал, что у всех детей должны быть папы и, если я хочу, то могу называть его папой. Так и стал мне папой дядя Миша. В тот же вечер мы до ночи устанавливали и наряжали елку, много смеялись, а дядя Миша перед уходом поцеловал меня и маму в щеки.

Веселым был у нас и Новый год, а тот самый подарок, который дядя Миша подарил маме, был красивым колечком. Он предложил маме стать его женой. Мама согласилась.

Потом мы с дядей Мишей собирали в коробки все наши вещи и перевозили к нему. Больше мы не жили в маленькой квартире, а у меня появилась своя отдельная комната. Была и свадьба. Мне казалось, что на этой свадьбе я самая счастливая, а мама самая красивая. Появилась у меня и новая бабушка. С бабушкой у меня сложились превосходные отношения. Я ее очень люблю и сегодня, как и она меня. Мама родила мне еще братика и сестричку. У нас очень счастливая и дружная семья.

И вот под Новый год мне позвонил незнакомый человек, поздравил с праздником, сказал, что он мой папа и хочет со мной встретиться.

От встречи я отказалась. Сказала, что у меня есть папа и другой папа мне не нужен. Он позвонил на следующий день и снова стал настаивать на встрече. Сказал, если я не приду, то он придет домой. Я согласилась. Договорились встретиться после занятий, я учусь на последнем курсе университета, в кафе.

Меня ждал седой мужчина болезненного вида. Он обрадовался, увидев меня, я спокойно отнеслась к встрече с незнакомым человеком. Он был совершенно не похож на отца из моих далеких детских воспоминаний. Сказал, что всегда помнил обо мне, любил, но не хотел мешать маминому счастью. У него больше детей нет, со второй женой он развелся, в силу проблем со здоровьем работать не может, инвалид, проблемы с почками, впереди серьезная операция и он рассчитывает на мою помощь и поддержку. А чем я, студентка, могу ему помочь? Сказала, что могу вернуть ему алименты, которые он мне платил, они так и лежат на счету. А больше помочь мне ему нечем.

Еще, оказывается, меня хочет видеть бабушка. Оказывается, она тоже очень любит меня. И более того, бабушка живет совсем недалеко от нас, почти рядом! И за все эти годы она ни разу не позвонила, не пришла, не заявила о себе! Я даже не знаю ее.

Разговор у нас не получился. Он сказал, что будет подавать на меня в суд, чтобы суд определил размер помощи больному отцу. А то так несправедливо, мы с мамой живем в достатке, купаемся в деньгах, а ему часто даже хлеба не за что купить, потому что почти вся его пенсия уходит на медикаменты.

Я пожелала ему здоровья и ушла.

А он вслед мне сказал, чтобы я не обижалась, он ничего плохого не делает, только все по чести, справедливости и по закону.

— А где же была твоя справедливость, когда ты бросил нас? Где был закон, когда ты перестал платить алименты? Где была твоя честь, когда нас бабушка выгнала из квартиры? Где были твои отцовские чувства, когда ты не видел меня 19 лет? 19 лет не видеть свою дочь, ничего о ней не знать и даже не интересоваться! А теперь закон, справедливость и честь!

Дома я обо всем рассказала маме.

Она впервые рассказала мне все об отце. Они познакомились в институте, встречались, любили. Это была их первая, нежная и трепетная любовь. На последнем курсе решили пожениться, но бабушка, мама жениха, была против. Мама была из деревни, родители умерли (погибли), когда мама была школьницей, до окончания школы растила маму тетка. Она умерла от онкологии, когда мама училась на третьем курсе. Бабушка была очень против этой свадьбы с «безродной девкой, окрутившей» ее сына. Она и познакомила отца с его второй женой. Мама не знает все тонкости того знакомства и знать не хочет, но бабушка только сказала, что отец нашел настоящую любовь, а у них было простое баловство. Все мужики хотят секса, а мама виновата сама, что у нее от этого баловства родилась дочь. Пусть теперь выкручивается сама, а у ее сына будут другие дети от любимой жены.

Мама никогда не была против того, чтобы отец общался со мной, но он никогда мной не интересовался, как и бабушка. Оказывается, мы не раз пересекались с ней и в магазине, и на улице. Но она никогда не хотела общаться, просто сухо здоровалась и проходила мимо. Вот так. А теперь отец хочет алиментов и содержания.

Может, это и кощунство, но от меня он ничего не получит, кроме тех алиментов, которые когда-то платил...