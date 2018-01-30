Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео 18+ (обновлено)
- 30 января 2018, 16:59
- 29349
- 4
Места: Гомель (21414)
Метки: Авто (4896), Происшествия (11625), Главное (5632)
Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео (18+)
Фотофакт: ночью на проспекте Ленина горел ресторан «Бефана» - видео (обновлено)
Микроавтобус с шестью молдаванами замерз на трассе под Гомелем
Фотофакт: как выглядит ресторан «Бефана» изнутри после пожара
«Шведы умеют жить. Они делают это очень уверенно и со вкусом». Интервью с семейной парой из Речицы, которая переехала жить в Швецию
Получила 220 рублей, а вернет 2000. Как декретница из Гомеля подработала — и оказалась должна государству
Самое обсуждаемое
Соцсети обсуждают скандал в Речице: клиент приехал на автомойку, помыл машину, поругался с администрацией и получил по лицу
Видеофакт. В Киеве прошел марш в память о гомельчанине Михаиле Жизневском
Лукашенко подписал декрет №1. Сбор с тунеядцев отменен
«И порция витаминов в виде яблочка». Гомельский блогер провел эксперимент и утверждает, что «выжил за бюджет прожиточного минимума»
Подробности задержания мозырянина, ранившего трех омоновцев: обвиняемый утверждает, что только оборонялся
В Гомеле предлагают остановить убийство бродячих животных в первый день после отлова
Фотофакт: как выглядит ресторан «Бефана» изнутри после пожара