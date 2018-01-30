Жуткое ДТП на Барыкина: грузовик сбил двух женщин — фото, видео 18+ (обновлено)

Страшное ДТП произошло сегодня в 16.15.





Как сообщили «Сильным новостям» очевидцы, наезд на двух пешеходов произошел на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко, возле ДСК. Собственно говоря, обе пострадавшие — сотрудницы этого предприятия. Женщин сбил грузовик.





Изначально очевидцы с места происшествия сообщали, что, машина внезапно выскочила на переходивших дорогу женщин из-за троллейбуса — это могло произойти из-за того, что грузовик кто-то подрезал.

Однако сейчас из официального сообщения УГАИ УВД Гомельского облисполкома, которое передает агентство БелТА, стала известна полная картина случившегося.

Предварительно установлено, что легковой автомобиль «Форд» пропускал пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в легковушку врезался МАЗ. Грузовик отбросило на пешеходный переход, где он сбил двух женщин.

С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.