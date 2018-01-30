За взятку инспектору ГАИ гомельчанину присудили крупный штраф суммой 7350 рублей

Гомельчанина на ВАЗ-2109 инспектор ГАИ остановил в областном центре в вечернее время, обратив внимание, что не горит одна из двух задних подсветок. При уточнении данных водителя оказалось, что у него нет с собой водительских прав и отсутствует техосмотр.

Нарушителя пригласили в служебный автомобиль для оформления протоколов об административных нарушениях. Чтобы уладить возникшую проблему, водитель предложил сотруднику при исполнении взятку 80 рублей, положив деньги у рычага переключения передач. Инспектор поспешил предупредить взяткодателя об ответственности, но тот не забрал деньги, тогда на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье за покушение на взятку.

— Нежелание гомельчанина отвечать по административной части и его действия привели к уголовной ответственности, — комментирует помощник прокурора Гомеля Виталий Асадчий, — суд Новобелицкого района областного центра определил ему в качестве наказания денежный штраф в размере 300 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 7350 рублей. Кроме этого, конфискованы и 80 рублей, которые фигурируют в деле как объект взятки. На имущество, среди которого еще один автомобиль, находящийся в собственности горожанина, до момента уплаты штрафа наложен арест.