Распродажа. Акции 21 предприятия Гомельской области планируется продать в 2018 году

  • 30 января 2018, 11:52
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Акции 21 ОАО запланированы к продаже в этом году на Гомельщине. Доля государства в уставном фонде открытых акционерных обществ колеблется от 9,6% до 100%.

На продажу выставят акции предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, торговли и услуг, информирует областной территориальный фонд госимущества. Среди них — Ельский консервный завод, «Кодру», гостиничный комплекс «Жлобин», Брагинский, Ветковский и Петриковский агросервисы, экспериментальная база «Довск», «Маложинский», «Моисеевка», «Неначское».

Предложения по количеству акций, способу и условиях их продажи находятся в стадии подготовки. Реализуются принадлежащие государству акции по рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком.


Гомельская правда
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Метки: Экономика (13063)

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